Ambrosio asegura que hay quien ha querido "sacar tajada" en la investigación judicial contra ella

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha hecho balance después de que la jueza archivara las actuaciones que se seguían contra ella y su marido por un presunto delito urbanístico, en relación con una obra que hicieron en la parcela donde se ubica su casa de Obejo al llevar a cabo un zuncho en la misma.

La decisión de la Justicia, ha señalado, "viene a confirar lo que veníamos defiendo mi marido y yo. El auto de este archivo judicial está baado en la documentación e informes que en mi caso se presentaron en las alegaciones".

En esta misma línea, ha aseverado que "esos documentos acreditan que no eran un delito contra la ordenación del territorio. Es lo que afirmé el primer el día y es lo que han confirmado todos y cada uno de los informes solicitados", ha insistido.

Los hechos que habían dado lugar a este procedimiento fueron denunciados el pasado 16 de noviembre de 2020 por parte del Ministerio Fiscal, en base a una denuncia previa de la Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, respecto a la realización de un zuncho en la parcela 25 Polígono 17 del término municipal de Obejo, en la que se ubica la finca familiar de Isabel Ambrosio, y se estudiaba si esos hechos pudieran ser constitutivos de un delito urbanístico al haber afectado a un suelo protegido.

La Fiscalía estimó que "la parcela 25 del polígono 17 del Ayuntamiento de Obejo está afectada por limitaciones de Dominio Público Pecuario, pero no en su totalidad", a lo que se suma, además, que "no se ha acreditado que esté afectada la indicada limitación en el lugar en que se estaba realizando el zuncho".

Una vez conocida la decisión judicial, la que fuera alcaldesa socialista de Córdoba ha insistido en que "todos esos documentos públicos llegan a una conclusión que he defendido desde el primer momento en estos cinco largo meses, no ha habido delito y actuaciones de ruptura de la norma de la ordenación del territorio".

Además de agradecer las muestras de cariño que ha recibido en estos cinco meses, ha señalado que no podía hacer declaraciones al respecto porque "no podía poner en perjuicio mi defensa, ni la de mi marido". Ahora, ha indicado, "he entendido que mi condición de persona pública me obliga a hacer este ejercicio de transparencia".No obstante, a su juicio durante todos estos meses "hay quien ha intentado sacar tajada de ello, pero la realidad es la que es". "Ha habido juicio paralelo sin esperar a que esto acabara, y la petición de mi dimisión, pero la hemeroteca puede ser más práctica que yo", ha considerado.