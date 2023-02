Alejandro Hernández dimite como presidente de Vox Córdoba

Alejandro Hernández presentó el pasado viernes su dimisión "irrevocable" como presidente de Vox Córdoba, tal y como ha informado en un comunicado. Hernández, parlamentario andaluz y que llegó a ser portavoz en la Cámara Regional del partido liderado por Santiago Abascal, destaca que he estado más de cinco años "partiéndome el alma" para conseguir que Vox fuera un partido político asentado y respetado en Córdoba. "Cinco años de muchísimas mesas informativas, numerosas reuniones y cafés con unos y otros en la capital. No sé cuantos miles de kilómetros habré hecho viajando a todos los rincones de la provincia para apoyar a los compañeros que se batían el cobre en cada pueblo", relata, para lamentar que "no siempre las cosas han salido bien".

El ya expresidente de Vox en Córdoba insiste en que tras todo el trabajo realizado "en alguna localidad no podremos concurrir a las elecciones municipales al no contar con candidatos dispuestos a encabezar una lista. Personalmente, viviré como una frustración y, todo hay que decirlo, como un fracaso personal, que haya algún lugar con cientos de votos para Vox en las nacionales y autonómicas en los que no hayamos sido capaces de motivar a nadie para dar un paso al frente".