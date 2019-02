La AECC pide que la sanidad pública incorpore la ayuda psicológica al enfermo de cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha reclamado que la sanidad pública incorpore la atención psicológica dentro de los tratamientos que reciben las personas que padecen esta enfermedad. "Para nosotros es muy importante la medición del distrés o malestar emocional como el sexto signo vital", ha manifestado la coordinadora y responsable de Comunicación de la AECC, Pilar Iglesias, en la cuestación realizada con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra este lunes.

En este sentido, la asociación pide que "después de la temperatura, presión arterial, el pulso, frecuencia respiratoria y el dolor se controle el malestar emocional que pueda tener el paciente diagnosticado de cáncer". Por eso, exige que el enfermo sea derivado por el médico a una atención psicológica especializada y que esta cobertura sea al 100% en todos los hospitales. Y, en caso de que el hospital no tenga recursos propios, "que pueda acudir a asociaciones u ONG, como la AECC, que está dispuesta a dar esa ayuda".

Tan solo un 13% de los enfermos han sido derivados a la AECC desde el hospital para que reciban terapia de sus psicólogos, por lo que el 87% restante "no ha recibido atención psicológica o ésta ha sido insuficiente", ha explicado Iglesias. Al respecto, ha puntualizado que en los hospitales españoles este tipo de atención "no existe", de hecho, "aunque hemos avanzado en los pronósticos y tratamientos, cuando una persona es diagnosticada de cáncer el mundo se le cae encima". Los enfermos "sufren estrés, miedo al tratamiento y al dolor e incertidumbre sobre el qué va a pasar".

La AECC denuncia que en Andalucía no está vigente el Plan del Cáncer y que el 48% de los hospitales no ofrecen apoyo psicológico

Iglesias ha puntualizado que "en el momento en el que la enfermedad entra en una casa, el hogar empieza a destruirse". De ahí la importancia del apoyo de psicólogos tanto para el paciente como para los familiares que los ayuden a convivir con el cáncer y crear terapias para que no se sientan inmovilizados ante esta enfermedad.

Por eso, "nos causa pena y dolor haber llegado solo al 13%". En Córdoba capital, 3.954 personas han necesitado ayuda psicológica y la asociación solo ha podido atender a 627, "las que nos han sido derivadas". Es decir, "el 87% de los enfermos han sido desatendidos ante esta enfermedad".

El 48% de los hospitales públicos españoles no ofrecen apoyo psicológico y el 52% restante ofrece una atención insuficiente, según los datos de la AECC. "Hay que cumplir el Plan del Cáncer, que en Andalucía no está vigente, no lo tenemos", ha aseverado la responsable de Comunicación de la asociación.

Iglesias ha contado su propia experiencia ya que ella fue diagnosticada de cáncer de colon hace siete años. "Llevaba trabajando 14 años en la AECC y necesité esa ayuda para poder aprender a llevar mi vida y afrontar esta enfermedad. Mis compañeros psicólogos me dieron armas suficientes para poder controlar esa ansiedad, miedo, dolor y tristeza", ha recordado.

El 40% de las personas que el Reina Sofía ha derivado a la asociación estaba en pleno tratamiento de quimio o de radio, en el 27% la enfermedad estaba en fase avanzada y solo un 12% han sido supervivientes al cáncer. En cuanto a las diferencias entre pacientes y familiares, son los primeros, en un 62%, los que han solicitado atención psicológica de la AECC mientras que el 38% restante son familiares. Las mujeres, con un 74%, solicitan más atención que los hombres, que solo la han solicitado un 26%.

La AECC tiene 60 juntas locales por toda la provincia y cuando detectan a algún usuario con estrés emocional, les informan sobre los servicios que tienen y qué pueden hacer para ayudarles (apoyo psicológico, pisos de acogida, material ortopédico, fisioterapeutas...). Hay que destacar que además de los pacientes derivados de la sanidad pública, la asociación presta ese apoyo psicológico de forma gratuita a "cualquier persona que nos llame".

En la actualidad en Córdoba cuentan con siete psicólogos y "si la demanda fuera a más, se contratarían a más profesionales", ha señalado Iglesias, porque "nuestro día a día es luchar por el enfermo de cáncer y su familia y hacerlo con las armas que tenemos; y si no las tenemos las buscamos".