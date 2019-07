Las mancomunidades: Las hermanas mayores de los ayuntamientos

Según relata María del Carmen Martínez Hernández en su obra Política y Administración Provincial. La Diputación de Córdoba 1925-1991, los problemas comarcales sufridos en Córdoba a finales de la pasada década de los 80 y pincipios de la de los 90 “implicaban la necesidad de potenciar iniciativas desde posibles mancomunidades, pero los ayuntamientos seguían careciendo de los medios necesarios para ejercer la autonomía de su poder municipal”.

Esa obra detalla que para los portavoces de IU en la Diputación, por ejemplo, tanto en 1987 como en 1991, la comarcalización fue obstaculizada por el PSOE tanto desde la Junta de la Andalucia como desde las propias instituciones provinciales de la comunidad autónoma. “Ni la Ley de Financiación de las Haciendas Locales había resuelto el problema, ni se había potenciado el traslado de competencias de la Junta y las diputaciones a los ayuntamientos y comarcas. Pese a la Ley 7/85 de Régimen Local y al Estatuto de Autonomía, y a los mandatos constitucionales, los ayuntamientos continuaban siendo los parientes pobres del Estado”, insiste.

En ese contexto, años más tarde nacieron en Córdoba las mancomunidades, unos entes comarcales con los que no todos los ayuntamientos de la provincia comulgan en la actualidad y a los que siempre se les ha criticado la duplicación de servicios respecto a otras administraciones, servicios que podrían ser prestados, por ejemplo, por la Diputación. También se dicho de ellas que tenían plantillas sobredimensionadas. Incluso hubo una amenaza en 2012 por parte del entonces Gobierno central del PP de acabar con estos entes comarcales. Eso sembró la incertidumbre en no pocos ayuntamientos, que veían peligrar servicios prestados de manera mancomunada y que no tendrían capacidad presupuestaria ni de recursos materiales o humanos para prestarse individualmente desde los propios consistorios.

En Córdoba nacieron diez mancomunidades, algunas de ellas, de maquinaria, creadas para el arreglo y mantenimiento de caminos: las de la Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir, la de la Sierra Morena Cordobesa, la de la Zona Centro del Valle de los Pedroches, la de la Zona Noroeste del Valle de los Pedroches, la de la Zona Subbética de Córdoba, la del Valle del Guadiato, la de Los Pedroches, la del Guadajoz y Campiña Este, la de la Campiña Sur de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir.

El principal problema de todas ellas a lo largo de su historia ha sido el económico, ocasionado por un lado por la reducción de recursos que les han ido llegando de otras administraciones y, por otro, por la deuda que los municipios integrados han venido manteniendo con estos entes supramunicipales, lo que en algunos casos, como ocurrió en Los Pedroches, llegó a generar tensiones y amenazas de abandono por algunos ayuntamientos.

De hecho, por ejemplo, en 2012, la Mancomunidad de Municipios de la Vega del Guadalquivir se quedó con solo tres municipios asociados, los de Hornachuelos, Guadalcázar y La Victoria, ayuntamientos que alertaron de que la deuda contraída amenazaba la continuidad del ente supramunicipal. Fuente Palmera debía 70.000 euros a la mancomunidad; Posadas, 7.000 y La Carlota, 120.000 euros.

Una de las materias más importantes en las que se han volcado las mancomunidades cordobesas es en la de la promoción turística de los territorios. No obstante, también ofrecen servicios muy variados a los municipios que las componen. En el caso, por ejemplo, de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa –que nació en 1996 y que integran las localidades de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y Santaella– esos servicios tienen que ver con la prevención de riesgos laborales y la gestión catastral, además de ofertar a los ayuntamientos un Centro de Información a la Mujer y servicios de comunicación y prensa, informática, ingeniería y arquitectura y desarrollo comarcal y asesoramiento en recursos humanos.

Desde la Mancomunidad defienden que “nuestra comarca cuenta con una situación privilegiada en el centro de Andalucía, entre las Sierras Subbéticas y el Valle del Guadalquivir, al suroeste de la provincia ”.La Mancomunidad de Los Pedroches nació en 1993 y la integran los 17 municipios que componen la comarca de la zona Norte de Córdoba que le da nombre.

Según el artículo quinto de sus estatutos, la Mancomunidad tiene como objeto general “promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de Los Pedroches y conjugar y coordinar los medios y los esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés general para todos los municipios mancomunados en lo que respecta al Turismo, Medio Ambiente, Cultura y Deportes, Servicios Sociales, Residuos Sólidos, Obras Públicas e Infraestructura, Urbanismo y ordenación del territorio y Abastecimiento y mercado.

Ocho municipios integran la Mancomunidad del Alto Guadalquivir: Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca. Este ente oferta, entre sus servicios, el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, además de la cesión a los ayuntamientos de material cultural y deportivo. También servicios relacionados con la Cultura y el Turismo, Juventud, Deportes, Empleo, Formación y Desarrollo Económico e Igualdad y Bienestar Social.

“Sin olvidar la representación supramunicipal y de interlocución a todos los niveles ante otras administraciones, la Mancomunidad del Valle del Guadiato, ha llevado a cabo a lo largo de dos décadas importantes actuaciones en las áreas de Medio Ambiente, Atención al Desempleado y al Emprendedor, Deportes, Mujer, Cultura,Juventud... En paralelo, se ha apostado decididamente por el Turismo y la recuperación del patrimonio y cultura de nuestro territorio, el compuesto por los 11 municipios del Valle del Guadiato”, sentencia el presidente del ente mancomunado, Pedro Barba, alcalde de Villanueva del Rey, en la web del mismo.

El 13 de Julio de 1993 se acordó la constitución de la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, integrada por los ayuntamientos de Baena, Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya y Valenzuela. En el ámbito de sus competencias y atendiendo a las demandas planteadas por los ayuntamientos que la integran ha desarrollado actuaciones relacionadas con la Promoción y Fomento del Desarrollo Socioeconómico; la Inserción y Formación para el Empleo; la Dinamización Social (fomento de actividades en materia de cultura, deporte, juventud, igualdad, servicios sociales y salud); la Promoción y el Fomento del Turismo; el Fomento de la Nuevas Tecnologías y la Modernización de la Administración; la Prevención de Riesgos Laborales; el Medio Ambiente y el fomento de las Energías renovables; y la mejora y la dotación de infraestructuras, equipamientos y caminos rurales.

La Mancomunidad de Municipios Vega del Guadalquivir se constituyó en 1998 a iniciativa de los ayuntamientos de Almodóvar del Río, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Palma del Río y Posadas. De ella, posteriormente se separaron los municipios de Almodóvar del Río, Fuente Palmera, La Carlota, Palma del Río y Posadas.

Turismo, Cultura, Fiestas y Patrimonio Histórico; Deportes, Juventud, Participación Ciudadana y Educación; Igualdad, Innovación, Empleo y Desarrollo Económico; y Medio Ambiente, Servicios y Mantenimiento. Estas son las áreas sobre las que pivota el trabajo de la Mancomunidad de la Subbética, constituida por 14 municipios del Sur de la provincia, en pleno corazón de Andalucía.

Su parque de maquinaria es una de las ofertas de este ente supramunicipal. Se trata de un área que está especializada en el movimiento de tierras en general, que principalmente realiza trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de caminos rurales para los ayuntamientos y particulares que lo demanden, siempre guardando escrupuloso respeto al medio ambiente e intentando causar el menor impacto posible para integrar dichos caminos al entorno en el que se encuentran, ya que gran parte de ellos se localizan en el Parque Natural de las Sierras Subbétcas y terrenos limítrofes.