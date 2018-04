Calaf relata su "pelea" contra los "hábitos" machistas en el periodismo

Su voz ha acompañado a varias generaciones de españoles y cuenta con 38 años como reportera en los que ha viajado por más de medio mundo. De hecho, sólo le quedan por visitar 13 países; el último que ha conocido ha sido Bahréin. La periodista Rosa María Calaf mantuvo ayer un encuentro en la Feria del Libro con la catedrática de Lingüística de la Universidad de Córdoba (UCO) María Luisa Calero en el que analizó las dificultades con las que se encuentran las mujeres en general en el entorno laboral y, en especial, las periodistas, y en el que relató su "pelea" contra los "hábitos" machistas con los que se topó nada más incorporarse a la redacción de Televisión Española y que aún persisten en cualquier centro de trabajo.

Calaf es una pionera de la profesión en España, al menos del periodismo contemporáneo ya que anteriormente hubo otras mujeres como Carmen de Burgos, que usó el sobrenombre de Colombine, que se dedicaron a él. Sin embargo, "fue prohibida en la época de la dictadura franquista porque era molesta para el régimen y además era mujer", explicó Calaf, lo que ha hecho que sea poco conocida incluso en las facultades de Periodismo.

Para ella siempre fue un modelo a seguir, además de otros que descubrió durante sus estudios en el extranjero. Su gran referente, "la única que ya sonaba a finales de los años 80, era la reportera italiana Oriana Fallaci". No tuvieron la misma suerte las periodistas que se incorporaron algunos años más tarde, que "no tenían en quién mirarse".

Cuando Calaf llegó a Televisión Española "quería que la mujer estuviera transversalmente en todo". Entró en una redacción en la que no había ninguna compañera y uno de los primeros reportajes que le encargaron fue cubrir un desfile de moda. "Eso me demostró que iba a tener que pelear por mi espacio" aunque "nunca me encontré una oposición frontal en TVE", apuntó. Por su experiencia personal y por las historias que ha relatado a lo largo de su trayectoria puede asegurar que "la valoración de la mujer siempre es distinta, se quiere perpetuar que lo que hace es un trabajo de segunda categoría" porque "en principio, la capacidad no se te presupone". En ese sentido, recordó a la periodista rusa Anna Politkóvskaya (asesinada en 2006), a la que enviaron a la guerra ruso-chechena porque, según contaba, era la única de su redacción que no bebía.

