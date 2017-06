El abanico se agranda

El Córdoba tiene entre ceja y ceja reforzar bien la punta de ataque. Tras mostrar interés en hacerse con los servicios de Ángel (Real Zaragoza), David Rodríguez (Alcorcón) y Jona (Albacete), ahora el abanico se abre con la opción de Borja Iglesias, que tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo y saldrá previsiblemente cedido durante este mercado de fichajes, según fuentes consultadas por el Día.

Aunque el jugador santiagués quiere agradar al nuevo técnico celtiña, Juan Carlos Unzué, durante la pretemporada, la verdad es que éste cuenta con mimbres de sobra en la zona de ataque, en la que tiene ya a Iago Aspas, John Guidetti, Claudio Beauvue y el uruguayo Maxi Gómez, primera incorporación celeste para el próximo ejercicio. Ante este panorama, la opción más factible es que salga de la entidad olívica tras terminar su ciclo en su filial, en el que ha jugado durante las últimas cuatro temporadas. De hecho, el verano pasado ya estuvo a punto de salir, aunque al final decidió mantenerse en el club vigués. Sin embargo, este papel ha cambiado ya tras completar un gran ejercicio en el Celta B. El delantero de Santiago de Compostela, que cumplió en enero 24 años, ha sido un puntal del equipo del ya ex entrenador del filial celtiña, Alejandro Menéndez. Sus números son sobresalientes, al disputar cerca de 3.500 minutos y anotar la friolera de 34 goles durante 40 encuentros disputados por el conjunto olívico. Sólo se perdió un encuentro por sanción y sus goles han servido para que el equipo celtiña consiguiese 23 puntos. Este buen hacer le sirvió al Celta B a meterse en el play off de ascenso a Segunda, al terminar tercero del Grupo I con 84 puntos -a sólo dos del campeón, la Cultural Leonesa, y el segundo, el Racing de Santander-. Sin embargo, no tuvo suerte en las eliminatorias de ascenso, al ser eliminado a las primeras de cambio por el Valencia Mestalla.

El Granada, el Sporting y Osasuna también se han interesado por los servicios de Iglesias

Sin hueco en el primer equipo, Borja Iglesias, que ha dado por finalizada su etapa en el filial, buscará un acomodo en Segunda División. Lo hará en calidad de cedido previsiblemente, al quedarle aún dos años de contrato con la entidad gallega. Su buen curso, en el que ha sido el máximo goleador de los cuatro grupos de Segunda División B, le ha valido para tener varias novias en este mercado. Al interés del Córdoba le sigue el del Granada de José Luis Oltra; y los recién descendidos a la categoría de plata, Osasuna y Sporting de Gijón. De hecho, estos equipos parecen que serán los que pelearán con más ahínco con la entidad cordobesista en este mercado.

El interés de Borja Iglesias no es el único que ha salido a la luz tras poner el punto y final a la temporada el pasado sábado en El Arcángel ante el Girona. Con Piovaccari y Rodri como únicos arietes de este curso -ambos terminan contrato el 30 de junio con el club blanquiverde-, el CCF se puso el mono de faena en busca de jugadores con peso en la zona de ataque. Ahí surgieron los primeros nombres de Ángel Rodríguez, que salió por la puerta de atrás del Zaragoza, con el que terminaba contrato. Sin embargo, el punta tinerfeño tiene también ofertas de Primera, el Leganés, y de Segunda, Osasuna. Además, el Tenerife, que arranca hoy el play off de ascenso a Primera ante el Cádiz, lo tiene en su lista de candidatos.

Por otro lado, apareció un viejo conocido, David Rodríguez. Añorado en otras ocasiones, nunca se cerró su incorporación. En su peor curso en el Alcorcón, que se salvó en la última jornada tras vencer al Lugo, el delantero talaverano tiene contrato aún con los alfareros, aunque el Zaragoza ha puesto sus miras en él tras la marcha de Ángel. Por último, Jona, que ha descendido con el UCAM Murcia, es jugador del Albacete, club que lo cedió al cuadro murciano. Con los manchegos jugando el play off de ascenso -disputarán esta última eliminatoria ante el Valencia Mestalla-, su salida aún no corre prisa. Con todo esto, el CCF se mueve y el abanico de candidatos para el ataque se agranda con Borja Iglesias.