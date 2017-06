Sobrevive a la pájara inicial

El CCF fue capaz de reponerse a un inicio malo de partido para remontar el marcador en contra y sellar su permanencia de la mejor manera posible, ganando y no dependiendo de los demás. El conjunto blanquiverde, salvo en el primer cuarto de hora, estuvo serio y aplicado en Vallecas, consciente de que se jugaba más que el rival y eso podía terminar siendo clave.

Como lo que funciona no se toca, Carrión salió en Vallecas con el mismo equipo y dibujo (4-1-4-1) con el que el CCF barrió al Oviedo, aunque la actitud era mucho más contemplativa. De esa excesiva pasividad se aprovechó Baena, al que Edu Ramos no pudo seguir y al que la zaga no pudo frenar. Tras el tanto inicial se repuso el CCF, buscando a su mejor hombre en este tramo final, un Javi Galán que monopolizó el juego de ataque de su equipo y que equilibró el marcador. A partir de ahí a los blanquiverdes les costó menos defenderse e incluso llegaron a tener el balón por fases. En la segunda parte salió el CCF mucho más atento y rápidamente aprovechó una buena triangulación para adelantarse con el tanto de Alfaro. A partir de ahí, cabía esperar una reacción del Rayo, pero los vallecanos no encontraron el punto de agresividad necesario y el conjunto blanquiverde se aplicó para defender su renta, con cambios acertado de Carrión, que dieron aire al equipo.