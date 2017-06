"Pretendo que se hable más de temas deportivos y menos de extradeportivos"

El presidente del Córdoba, Alejandro González, se ha propuesto revertir la complicada situación social que atraviesa el club blanquiverde, con una acusada fractura social y varios frentes abiertos. Mientras tanto, debe confeccionar un ambicioso proyecto deportivo que convenza a la afición, muy desencantada tras el decepcionante curso que se acaba de cerrar. En una amplia entrevista concedida a el Día, el presidente blanquiverde justificó su valoración de 5,5 de la temporada recién cerrada: "Depende del punto de partida de cada uno y lo que considere un éxito o un fracaso. La temporada está salvada porque no hemos descendido. Realmente creo que hemos sufrido más pensando en lo que íbamos a sufrir. Porque que el Córdoba haya hecho los dos meses finales que ha hecho nos ha quitado muchos dolores de cabeza", apuntó.

En el plano deportivo, el máximo mandatario mostró su confianza en que "con la nueva dirección deportiva uno de los mayores problemas que teníamos se va a solucionar. Ahora tenemos una planificación mucho más estudiada. Podrá salir mejor o peor, luego veremos los resultados, pero hay un plan y un proyecto. Lo que no se nos puede decir es que no tenemos un proyecto deportivo, luego podemos discutir el resultado".

También desveló Alejandro González que en el mercado pretenden "repescar producto cordobés y espero que podamos demostrar que no eran sólo palabras, que nuestra intención es crear un proyecto identitario. No significa que vayamos a buscar sólo cordobeses, pero vamos a intentar traer gente. Javi Lara es un ejemplo de ello, una primera aproximación de lo que queremos hacer".

Además, aseguró el presidente del CCF que "a nivel social vamos a luchar para limar asperezas. Nadie me puede achacar que haya entrado en guerras con nadie. Es cierto que hemos cometido errores, por ejemplo el de retirar los abonos. Pretendo que se hable de temas deportivos y cuanto menos posible de temas extradeportivos", pero también pidió "una regeneración" en colectivos como Minoritarios CCF o Veteranos, en claro conflicto con la directiva actual.

Respecto a la campaña de abonados y la posibilidad de un desplome en el número de carnets vendidos, González aseguró que están "trabajando para que eso no pase y creo que cuando la gente vea el proyecto que tenemos pensado se va a ilusionar. La idea es hacer algo importante", todo ello con "un perfil bajo de precios, que no significa que necesariamente sean los mismos". Además, esa campaña de abonados irá ligada a la política deportiva del club: "Los más críticos con nosotros dicen que es una estafa porque el proyecto deportivo no es de ascenso. A eso le vamos a dar la vuelta. Queremos hacer primero las credenciales, mostrar las figuras que van a encabezar el proyecto, por eso estamos retrasando la campaña. Pero la idea es esa. A mí no me van a poder achacar que he engañado a nadie".

