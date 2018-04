El Concurso Municipal de Patios contará este año con 50 recintos

La Delegación de Promoción de la Ciudad publicó ayer la relación definitiva de admitidos y excluidos del Concurso de Patios Cordobeses, en el que se darán cita medio centenar, cuatro más que en la edición del año pasado, que ganaron Pastora, 2 -en la categoría de arquitectura antigua- y Martín de Roa, 7 -en la de arquitectura moderna-.

La gran mayoría de los recintos que ha pasado el corte de las bases repite en esta convocatoria, que había establecido en 55 el número máximo de recintos a participar. Según la información que aparece publicada en la web de la delegación municipal que preside la socialista Carmen González, alguno de los nuevos patios que se han sumado al certamen son Zarco, 13 -el año pasado no participó-, al igual que el ubicado en el número 14 de Conde de Arenales. A ambos se suman los que se encuentran en Zarco, 15 y Zamorano, 10.

La categoría de arquitectura antigua suma 28 recintos y la moderna, 22

Al menos, tal y como se desprende del listado, en el que también se especifica que San Basilio, 17 y Duartas, 2 se han quedado fuera del concurso por incumplimiento de las bases. Del medio centenar de patios aceptados en el concurso, 28 de ellos están admitidos en la categoría de arquitectura antigua, mientras que los 22 restantes pertenecen a arquitectura moderna.

A todos estos recintos, tal y como es habitual, se sumarán durante el mismo periodo en el que se celebre el certamen los patios que pertenecen a diferentes espacios institucionales que abren sus puertas a los visitantes, pero que no optarán a ningún premio. Uno de los patios que se ha despedido del certamen es el de Encarnación, 11, en el que sobresale su fuente adornada con pétalos rosa de buganvilla.

En las bases para la próxima edición del certamen, se detalla también que en esta ocasión el Concurso Municipal de Patios se desarrollará entre los próximos 1 y 13 de mayo en su horario habitual de apertura -todos los días desde las 11:00 hasta las 14:00 por la mañana y desde las 18:00 hasta las 22:00 por la tarde-.

Los patios que van a participar en el concurso recibirán un accésit que oscilará, dependiendo de sus superficies, entre los 2.420 euros y los 3.300 euros. Los premios irán aumentando su cuantía desde los 1.000 euros que recibirá el que quede octavo en cada una de las categorías a los 3.000 que percibirá el ganador de cada categoría. El jurado, además, se reservará otorgar o no una mención de honor de 4.000 euros.

Una de las novedades establecidas este año por el Ayuntamiento ha sido la regulación de las viviendas de uso turístico. No en vano, en las bases se establece que en el concurso no pueden participar en el Concurso Municipal de Patios la vivienda que haya sido cedida en su totalidad en alquiler, pero sí aquella en la que la persona propietaria viva en ella y que no supere las seis plazas -no pueden exceder tampoco de cuatro plazas por habitación-. En el concurso tampoco han podido participa este año los apartamentos turísticos.