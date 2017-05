Clamor contra la corrupción

Centenares de personas se concentraron ayer en la plaza de la Constitución, entre la Subdelegación del Gobierno y la Audiencia Provincial, para lanzar un mensaje claro: "Por la justicia, contra la corrupción". La concentración, convocada por el Frente Cívico Somos Mayoría y abanderada por Julio Anguita, coincidió además con el aniversario del movimiento 15-M, algo que no fue casualidad. Con la presencia del coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo; el diputado por Córdoba de Unidos Podemos Manuel Monereo y representantes políticos de IU o Ganemos Córdoba, además de sindicalistas, la concentración se desarrolló en 30 ciudades españolas a la vez con una convocatoria común que partió desde Córdoba.

El fundador del Frente Cívico e histórico dirigente de IU, Julio Anguita, manifestó que este encuentro no es más que el de un "conjunto de ciudades que no están dispuestas a tolerar que se siga robando dinero público". Anguita recomendó a la ciudadanía salir a la calle y no protestar "en el bar o en la taberna" porque "o salimos a la calle o van a seguir robándonos".

Julio Anguita, Antonio Maíllo y Manuel Monereo estuvieron en este encuentro

Precisamente este último mensaje se pudo en ver en numerosas pancartas en las que se leía "Tu silencio te hace cómplice". Ya en la presentación de este evento se habló de la pasividad de la ciudadanía que ante casos de corrupción política "sigue votando a los mismos".

El coordinador de la Mesa Estatal de Frente Cívico, Juan Rivera, insistió en la idea de que convocatorias de este tipo no tienen "ideología" y mostró su optimismo con el hecho de que la ciudadanía reaccione y de verdad comiencen a cambiar las cosas. También explicó que la elección del lugar de concentración no fue una casualidad, con la Subdelegación, "con un partido que gobierna" en un lado, y la justicia (representada en la Audiencia) a otro.

Los representantes del Frente Cívico leyeron un manifiesto y tras ello un grupo tocó el Himno de la Alegría.