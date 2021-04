Éste es el vestido de cuadros vichy de Zara que hace del 'cut out' la tendencia más elegante con la que reinventar un clásico.

A pesar de que con el amplio abanico de tendencias de esta temporada estamos algo perdidas (cada segundo aparece una tendencia nueva), tenemos claro que el regreso de los cuadros vichy es innegable. Todavía no había comenzado la primavera y ya se veían prendas y complementos adornados con este estampado. Estampado que es completamente atemporal y por el que siempre apostaremos. Sobre todo ahora que hemos descubierto el nuevo vestido de cuadros vichy de Zara que hace del cut out la tendencia más elegante con la que reinventar un clásico.

Esta temporada Zara parece vivir en una reinvención continua. Si hace unos días nos presentaba la falda pareo inspirada en un mantón de manila o nos sorprendía con la versión low cost del vestido más comentado de los Oscar, ahora llega para lanzar un vestido de cuadros vichy completamente renovado y que es una absoluta maravilla de diseño. Tanto es así, que nos hemos olvidado de buscar esos vestidos negros de fondo de armario porque ya sólo podemos pensar en el vestido de cuadros vichy de Zara que hace del cut out la tendencia más elegante.

En lo que respecta a los cuadros vichy parece que ya lo hemos visto todo. Este estampado en algodón, de cuadros de diferentes colores sobre un fondo blanco, ya se ha convertido en protagonista de camisas, pantalones y hasta bolsos, aunque la prenda estrella siempre es el vestido. Habitualmente de color negro o rojo, el vestido de cuadros vichy es esa eterna prenda que todos los veranos se presenta de la misma forma y a nosotras nos encanta.

Pero de vez en cuando hay que dejar que la creatividad fluya y que las nuevas tendencias se fundan en las más veteranas para reinventar un clásico y que sea todo un acierto. Eso es lo que la tendencia cut out ha conseguido en este vestido de cuadros vichy de Zara, que se reinventa y se moderniza para ser todavía más elegante.

El cut out no es más que una técnica de diseño que deja al descubierto determinadas partes de la anatomía y que está causando furor esta temporada. En el caso del vestido de cuadros vichy de Zara, la tendencia cut out se presenta en la parte de debajo del escote, entre lo que sería la camisa y la falda si el vestido fuese de dos piezas.

Con un espectacular color verde, que huye también de los clásicos negros y rojos que siempre predominan en este estampado, el vestido de cuadros vichy de Zara no sólo se reinventa gracias a la tendencia cut out, la falda lápiz, las mangas abullonadas y el escote en forma de pico súper pronunciado hacen que el vestido de cuadros vichy y cut out de Zara sea la reinvención más elegante de todo un clásico.

Así es el vestido cut out de cuadros vichy de Zara que reinventa un clásico

El estampado veraniego por antonomasia cobra especial relevancia esta primavera y, si en su origen pasó de adornar manteles y servilletas, ahora el estampado de cuadros vichy va un paso más allá para adueñarse de infinitas prendas, como es el caso del vestido cut out de cuadros vichy de Zara.

Este estampado, que tuvo su origen en la ciudad francesa con la que comparte nombre, lleva varios meses cruzándose frente a nuestros ojos con una única finalidad: dejar claro que es el estampado definitivo de esta primavera y el próximo verano.

En ese sentido, tenemos dos opciones: seguir apostando por los cuadros vichy de la manera más clásica y convencional, o jugar con las prendas que reinventan este estampado. Nosotras nos quedamos con el vestido cut out de cuadros vichy de Zara, que es la reinvención más elegante de todo un clásico.

Disponible desde la talla XS hasta la L, el vestido cut out de cuadros vichy de Zara tiene un precio de 39,95 euros y tiene todas las papeletas para agotarse en 3, 2 1. Habrá que darse prisa para hacernos con este conjuntazo.