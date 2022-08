Los cuatro cortes de pelo más cómodos y favorecedores de todo el verano 2022.

En verano a todas nos apetece probar un nuevo estilismo capilar, ya sea aplicando algunos de los trucos para aclarar la melena de forma natural (aunque luego debamos estar pendientes de seguir a rajatabla los consejos para que las mechas rubias no se nos pongan verdes) o apostando por un corte de pelo fresco y cómodo. Mucho mejor que seguir la guía completa de tintes caseros para apostar por ese cambio de look es recurrir a uno de los cortes de pelo más cómodos y favorecedores de todo el verano 2022.

No es que las melenas XXL ya no se lleven (que puede ser), es que en verano apetece mucho más recurrir a las melenitas mini (muy muy muy minis) y hacer de la comodidad nuestra seña de identidad. Además, ahora que las temperaturas son muy elevadas, nada mejor que apostar por uno de los cuatro cortes de pelo más cómodos y favorecedores del verano 2022. Los hay para las más atrevidas, como el pixie y el buzz, y para las que no lo son tanto, como las versiones más actuales del clásico bob.

Cinco profesionales de la peluquería como Jessica Martín, Paul Tudor, César Parra, Esther González y David Lesur, nos acercan cuatro de los cortes más fresquitos que podemos llevar estos días para afrontar mejor las altas temperaturas.

Airy bob, el corte de pelo para los cabellos finos y sin volumen

Hablamos de un bob diseñado para melenas finas, rubias y rostros también finos. "Realizamos el corte y efecto de volumen mediante capas invisibles y prácticamente imperceptibles. Son capas muy finas desde la raíz, entremezclando mechones de cabellos largos y cortos sin que apenas sean visibles. El corte transmite la sensación de una estructura más definida y con mayor densidad, a la vez que con mucho movimiento. Para finalizar, solamente debemos utilizar un cepillo redondo muy grueso y peinar el cabello en sentido contrario al nacimiento del pelo, momento en que el efecto de volumen será inmediato", explica Esther González.

Pixie, el corte de pelo con más personalidad del verano

Se trata de un corte garçon que lo mismo queda estupendo con un tupé más pronunciado arriba o transformándolo en un boyish dejando los contornos más largos. En definitiva, uno de los estilos más copiados e icónicos de cuántos existen.

"Además se adapta a todo tipo de caras, aunque mejor en mujeres de cuello largo y baja estatura, o de rostro redondo si se tiene volumen en la parte posterior. Para mantenerlo perfecto, habría que pasarse por la peluquería entre cuatro y seis semanas máximo. Lo mejor, peinarlo con una jalea corporizante en cabellos finos y para cabellos más fuertes una leche de peinado, que fijamos luego con cera o laca", comenta Paul Tudor.

Ideal para caras redondas, ovaladas y cuadradas, es perfecto además con todo tipo de tonos, muy fresco y sumamente moldeable, da igual como lo peines. También es fácil de estilizar, basta con aplicar una crema sin secado en el cabello húmedo y listo, o tratarlo con otros productos tipo gel o mascarillas para conseguir efectos varios: "Puedes jugar con la longitud de tu flequillo y darle formas atrevidas y asimétricas que le añadan originalidad y un cierto aire cool a tu estilo. Eso sí, que no te lo corten demasiado porque tendrás un problema a la hora de manejarlo", aconseja David Lesur.

Blunt bob, el corte de pelo que favorece a todos los rostros

Este corte es perfecto si queremos afilar una cara ovalada pero también para mujeres de rasgos más marcados y duros si lo dejas más largo. Es muy femenino, ideal para cabellos finos y lisos porque les aporta volumen. En un rostro redondo, cuadrado o alargado, se ve igualmente bien ya sea en corto, largo, desfilado, degradado, con flequillo recto o largo y en diagonal, con o sin raya. Y resalta el cuello notablemente.

"Es un corte que favorece todo tipo de rostros y cabellos, desde finos a gruesos, lisos, rizados… no deja de ser el carré de toda la vida dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas pero con las puntas desfiladas, que queda muy bien con navaja siempre que se pueda, pero no si se tiene un pelo rizado o fosco” – comenta David Lesur.

Buzz, el corte de pelo más fresquito del verano

No puede faltar el buzz o corte militar de toda la vida, desde luego que es de los más frescos y sobre todo manejables, tanto para ellos como para ellas. "Se realiza con maquinilla y queda mejor en mujeres que tengan el cabello más grueso y con cara cuadrada o en forma de diamante", nos cuenta César Parra.