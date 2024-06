Tres películas de temática LGTBIQ+ para ver en la Filmoteca de Andalucía esta semana

La programación del 24 al 30 de junio de la Filmoteca de Andalucía incluye cinco proyecciones de temática variada. En concreto, una producida en Uruguay, tres de temática LGTBIQ+, y otra de cine negro.

El calendario arranca el martes 25 con el documental El cultivo de la flor invisible dentro del ciclo dedicado a la última producción cinematográfica uruguaya, y cuya trama se desarrolla durante la última dictadura uruguaya, entre 1973 y 1985, cuando fueron implementadas distintas formas de persecución, desaparición y asesinato de aquellos que se oponían a la lógica represiva que regía al país. El film propone uno de los primeros acercamientos sistemáticos para restablecer la memoria de una lucha por la justicia que recrudeció en los últimos años, con el triunfo de la izquierda en la presidencia en Uruguay.

Al día siguiente -y dentro del ciclo LGTBIQ+- será el turno de Les Invisibles. Narra cómo hombres y mujeres, nacidos en el periodo de entreguerras, no tienen nada en común más que ser homosexuales y haber elegido vivirlo al aire libre, en una época en la que la sociedad los rechazaba. Amaron, lucharon, desearon, hicieron el amor. Hoy hablan de esta vida rebelde, dividida entre el deseo de seguir siendo como los demás y la obligación de inventar una libertad para florecer. No tenían miedo de nada.

El jueves 27 se proyectará El infierno del odio, del director Akira Kurosawa, del ciclo de cine negro Sombras de Sospecha, que se prolongará hasta finales de julio. El relato pone el foco en un momento crucial de la vida financiera de Gondo (Toshirô Mifune), un directivo de una importante empresa de zapatos, que recibe la noticia de que su hijo ha sido secuestrado. El rescate exigido es una gran cantidad de dinero, pero Gondo la necesita para cerrar una negociación que le dará el control de la empresa.

El broche de oro y coincidiendo con el Día del Orgullo lo pondrá una sesión doble el 28 de junio. Dentro del Ciclo LGTBIQ+ se exhibirá Liuben, que cuenta la historia de Víctor que vuelve a su país durante las vacaciones de verano. Tiene veinte y pocos, y se ha criado en Málaga. Víctor hace un viaje que lo enfrenta con sus raíces: un pueblo deshabitado en la herida de Los Balcanes, Bulgaria. Allí conoce a Liuben, un adolescente huérfano de etnia gitana que se gana la vida, entre otras cosas, vendiendo frutas junto a una cuneta.

Los espectadore también podrán ver More Films For Freedom 2024, una selección compuesta por los cortometrajes: Neo Nahda, de 12 minutos de duración; Shee de 10 minutos; The Enchanted Day of the Eres, de 11 minutos; y A Bird Called Memory con 14 minutos de duración.