Sorpresa para los visitantes de la casa natal de Julio Romero de Torres

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre los aficionados al arte tendrán la oportunidad de contemplar en directo cómo trabaja el pintor Juanjo Garlo. La cita es en el patio de la casa natal de Julio Romero de Torres (Plaza del Potro, 1). "Abrir la casa natal del Leonardo cordobés en el entorno del Festival Flora y en la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento es una invitación más a conocer el Universo y el legado de la familia Romero de Torres", apunta Garlo, quien añade: "Personalmente como historiador, investigador y pintor siento tantas emociones difíciles de expresar en palabras y una gran responsabilidad al saber que desde el lunes 21 de octubre hasta el 25 viernes del presente año, voy a cumplir uno de mis sueños. En mayo envié una carta por sede electrónica planteando unas ideas a la Diputación de Córdoba, y aún no me lo creo cuando me llamaron desde Protocolo con la autorización por la Vicepresidenta Segunda de Diputación Córdoba, Marta Siles, confirmándome el hecho de ir a crear desde el mismo patio familiar de la casa natal".

Las sesiones artísticas en el patio de tan icónico domicilio tendrán lugar desde las hoy desde las 16:00 a las 20:00 y jueves y viernes de 11:00 a las 20:00.

"Con mucho respeto y admiración por la obra artística de Julio Romero de Torres estaré en su patio, e intentaré sentir y expresar con mis colores lo que capto en este divino y popular lugar en el barrio de la Ribera - Axerquía, en la misma Plaza del Potro, junto a los Museos de Bellas Artes y el Julio Romero de Torres, donde están enalteciendo con magníficas exposiciones la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento", adelanta el artita.

Juanjo Garlo es el fundador de Proyecto Garlo Plataforma Digital de Arte, donde se difunden contenidos relacionados con el arte en todas sus vertientes, y ha desarrollado en los últimos años el programa Córdoba Pinta en diferentes sitios históricos de Córdoba como son los patios del Palacio de Viana – Fundación Cajasur, Córdoba Ecuestre Caballerizas Reales, Antiguo Hospital de San Sebastián – Palacio de Congresos, Casa Andalusí – Museo de la Alquimia, Terraza Ático Hotel Marisa Córdoba, Terraza mirador Parador Nacional de la Arruzafa Córdoba, Cortijo Las Piedrecitas y Centro Cultural La Posada en Hornachuelos y Asociación Alzheimer Córdoba.

Su formación humanística e investigadora le ha llevado a recuperar del olvido al escultor arriateño Enrique Marín Higuero (1873-1951), coetáneo de Julio Romero de Torres (1874-1930) y vinculados ambos a la Generación del 98.