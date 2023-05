En vídeo: el recogido más fácil y resultón para deslumbrar en la Feria de Córdoba

La influencer y creadora de contenido cordobesa Ana Valverde -famosa por sus recetas sencillas, sin gluten y absolutamente deliciosas- ha querido compartir con sus casi 140.000 seguidores de Instagram el paso a paso de un moño tan sencillo como pintón. Resulta perfecto tanto para acudir a la Feria de Córdoba -con su buenas flores- como para cualquier evento o simplemente el día a día.

¿Lo mejor? Favorece a todos los rostros, confiere protagonismo al maquillaje y los complementos y estiliza tremendamente la zona del cuello y el escote. Con vistas al verano -y más en Andalucía- es un gran aliado contra el calor, el consiguiente sudor en la nuca y el temido frizz del cabello en el contorno del rostro.

La lista de ventajas sigue: no te llevará más de cinco minutos su realización y sólo necesitarás dos gomas. ¡Mínimo gasto en tiempo y dinero y máxima rentabilidad! Tampoco tienes que ser una eminencia de la peluquería para hacerlo. La propia Ana confiesa: "Soy súper poco mañosa para el pelo así que desde que descubrí cómo hacerme este moño me lo hago casi a diario! Además es súper versátil tanto para el día a día, cenas de verano, gym o bodas! De hecho para las dos ultimas bodas de mis amigas no he ido ni a la peluquería!

La también dietista y farmacéutica anima a sus followers diciendo: "Coge dos gomas. Yo uso una normal u otra de las pequeñas que no se ven, y si se me escapa algún pelito, algún ganchillo y tendrás listo este moño tan top!".

Pero, ¡vamos al lío! Éste es el paso a paso para lucir un recogido a lo musa de Julio Romero de Torres que arranque más de un suspiro a su paso:

Hazte una coleta tirante. Tú eliges dónde quieres poner la raya.

Separa el cabello en dos bandas

Enrolla un lado con otro

Retuerce el cabello sobre sí mismo para darle la forma clásica de moñete

Rodea con una goma transparente y... ¡Listo!

