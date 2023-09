Los seis pueblos del Valle del Guadiato donde mejor se ven las estrellas

Aún las temperaturas son amables durante la noche en nuestra tierra para recrearse en la observación del cielo y las estrellas. Por eso la revista Viajes National Geographic ha elaborado una atractiva ruta por la Andalucía más estelar.

"Gracias a su amplia variedad de reservas y parajes, destinos y alojamientos, Andalucía se ha encumbrado como la comunidad de España con el mayor número de certificaciones Starlight", apunta la publicación.

Córdoba es una de las provincias, no sólo andaluzas, sino del conjunto de España con más certificaciones Starlight en sus cielos. Abundan observatorios, espacios naturales e incluso poblaciones donde hacer turismo de estrellas. De hecho, hay tres grandes zonas bien diferenciadas: por una parte está la Reserva Starlight de Los Pedroches, y por otra Sierra Morena y Valle del Guadiato, que son Destinos Turísticos Starlight.

La última de ellas obtuvo la certificación a finales de 2021 e incluye a seis pueblos: Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez. "Quedan acreditadas las excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados, que en la mayoría del territorio se encuentran protegidos. Esta zona resulta especialmente valiosa también a ras de suelo, pues es una de las zonas de campeo del lince ibérico", apunta el portal especializado en viajes. Y es que no es tarea fácil cumplir con los requisitos que impone la Fundación Starlight, que especifica que "los Destinos Turísticos Starlight no sólo deben acreditar la calidad de sus cielos y los medios para garantizar su protección, sino también las adecuadas infraestructuras y actividades relacionadas con la oferta turística: el alojamiento, los medios de observación disponibles al servicio de los visitantes, la formación del personal encargado de la interpretación astronómica y de su integración con la naturaleza nocturna, etc.".

Otro de los enclaves incluidos por la prestigiosa revista en la selección es Sierra Morena. De hecho es "la Reserva Starlight más grande del mundo: se extiende por más de 400 kilómetros a lo largo del norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva, pasando por 57 municipios". Uno de los observatorios que se encuentran en esta reserva son Llanos de Espiel (Córdoba).