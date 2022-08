Todos los detalles de la boda en Córdoba de la presentadora Flora González

Desde que se convirtió en presentadora del parte meteorológico de Mediaset, Flora González es uno de los rostros más populares y preferidos por el público de la cadena.

Aunque nacida en Andújar y afincada en Madrid, la periodista y su prometido, Carlos Dato, eligieron Córdoba para darse el 'sí, quiero'. Los festejos del enlace comenzaron el viernes y se han prolongado durante tres días.

El Cortijo La Huertezuela, a escaso kilómetros del núcleo urbano de Villafranca de Córdoba, acogió el viernes noche la pre boda y al día siguiente la boda.

Los invitados, llegados de diferentes puntos de España, se trasladaron a este encantador enclave rural, rodeado de un lago y naturaleza para acompañar a la pareja en su última noche de solteros.

Ayer tarde se celebró la boda, un enlace civil entre una marea de olivos.

La novia lució un modelo de la conocida firma Yolancris, un diseño exclusivo en pedrería de cuya capa se desprendió durante el baile; mientras que el novio optó por un smoquin clásico.

Flora llegó a la ceremonia del brazo de su padrino mientras sonaba el tema Big Big World de la cantante Emilia. El novio hizo lo propio junto a su madre al ritmo de Wonderwall de Oasis.

Sabores de la tierra

Los recién casados y sus invitados disfrutaron de una cena que fue servida por el Catering El Botijo, de Andújar. Como entrantes sirvieron paté de perdíz El Botijo con AOVE y gambas blancas de Huelva.

De primero hubo salmorejo cordobés con crujiente de jamón ibérico, uno de los platos preferidos de la novia, seguido de sorbete de mandarina.

Como plato principal optaron por capricho de bellota con infusión de Ramón Bilbao y a la hora del postre llegó la tarta favorita de los novios.

De los arreglos florales se hizo cargo La Casería de las Flores. Además, contaron con la ayuda de La Mesa Once, empresa de organización y diseño de eventos, especializados en bodas y que también se dedica al diseño de invitaciones y papelería pintada a mano.

Cumpliendo con la tradición, los nuevos esposos abrieron el baile con el clásico de Elton John 'Your song', tras lo no faltó la música y la fiesta se alargó hasta bien entrada la madrugada. No obstante, los asistentes repusieron fuerzas en la recena, que corrió a cargo de hamburguesas Goiko.