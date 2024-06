¿Dónde preparan los mojitos más deliciosos de Córdoba?

Los meses más cálidos del año se precipitan irremediablemente sobre Córdoba y refrescarse con un buen mojito puede resultar uno de los mayores placeres del verano. Además el 11 de julio es el Día del Mojito, con lo que no tienes excusa para no celebrarlo.

En nuestra ciudad son varios los establecimientos que los preparan con mimo y mucho hielo pilé. Toma buena nota y elige el que más te guste.

Distrito Cocktail Bar (Goya, 8) es uno de las mejores coctelerías de España y Potugal donde degustar cualquiera de las mezclas clásicas y el mojito no es una excepción. Top Cocktail Bars entregaba recientemente las estrellas que distinguen a los establecimientos donde se hace la mixología más excelsa de la piel de toro y el bartender cordobés Santiago Madueño no faltó a la cita. "Aquí en España se suele hacer con hielo picado, azúcar moreno, soda de lima-limón, zumo de lima y ron añejo. Pero en Cuba se echa una cucharadita de azúcar blanquilla -toda para diluirla-, ron blanco, hielo picado a punzón, zumo de lima y unas gotas de angostura", asegura Madueño. ¿El resultado? Pues que al otro lado del Atlántico al ser un cóctel más refrescante y seco se suele tomar como aperitivo, no al final de la comida o como una bebida fresca pero con un punto dulce.

Otro de los lugares donde hacen un mojito de lo más apetecible es en Premier Gin & Class (Gran Capitán, 30). Aquí es patente que el arte de la coctelería cada vez tiene más nivel y raigambre en la capital. Este elegante establecimiento de inspiración art decó cuenta con una agradable terraza que suma enteros en una ciudad como Córdoba. El ambiente y servicio es igualmente selecto y rinden justa pleitesía al ritual de la coctelera, ya sea a la hora elaborar un gin tonic o para crear emblemas de la coctelería pero siempre actualizados.

Glace Lounge Bar (Escultor Fernández Márquez, 9) es una apuesta segura para probar el cóctel que volvía loco a Hernest Heminway. En su carta, bastante amplia, se suceden las Pócimas Corduba, la Coctelería Daki y Los Clásicos. Su mojito lleva ron blanco, gajos de lima, hierbabuena, azúcar moreno. Y permiten al cliente hacerlos de sabores como mandarina, choco blanco, mango, coco, frutos rojos, manzana, banana, melocotón, maracuyá, yabuticaba, fresa o melón.

Mucho más ortodoxa es la versión del mojito de Voraz de Julio (Paseo de la Ribera s/n). "¡Nuestra coctelería es una verdadera obra de arte en cada vaso! Es todo menos aburrida, ya que cada bebida se sirve en vasos con diferentes figuras. Incluyendo la musa de Julio Romero de Torres, La Chiquita Piconera ¡y hasta el toro de Belmonte", aseguran sus creadores. Un lugar en que los combinados forman parte de la ensoñación que se vertebra en torno al restaurante, el rooftoop y la terraza con vistas al Guadalquivir. Sus bartenders reparten su habilidad y buen hacer entre los cócteles clásicos procedentes de medio mundo, como el mojito, la piña colada o el Bloody Mary, y otros en que se materializa el imaginario colectivo cordobés, firmados por la casa.