El paraíso secreto de las orquídeas está en Córdoba: la sierra donde florecen más de 20 especies únicas

En el corazón de la provincia de Córdoba, la Sierra de Hornachuelos guarda uno de sus tesoros mejor conservados: un universo diminuto, delicado y fascinante de orquídeas silvestres que convierten cada sendero en una experiencia única. No se trata solo de flores bellas. Son auténticas joyas botánicas que evolucionan constantemente y que han convertido este enclave en un laboratorio natural al aire libre.

Un mundo vivo que cambia cada año

Las orquídeas están consideradas entre las flores más evolucionadas del planeta. Sin embargo, lejos de ser estáticas, continúan transformándose. Cada temporada ofrece matices nuevos, variaciones sutiles en formas y colores que obligan incluso a los expertos a replantear clasificaciones y nombres científicos.

Lo que hoy se identifica como una especie concreta, mañana puede requerir revisión. Ese dinamismo convierte cada salida al campo en una aventura científica y cada paseo en una oportunidad de descubrimiento.

Especies que quitan el aliento

Según explica Ángeles Álvarez, apasionada estudiosa de las orquídeas y organizadora de rutas interpretativas para su conocimiento, en la sierra se han localizado hasta el momento entre 22 y 25 especies distintas, aunque los especialistas consideran que la cifra real podría ser mayor, especialmente en las zonas más inaccesibles del espacio protegido, donde la exploración botánica aún no se ha completado.

Las áreas calizas concentran la mayor riqueza floral y albergan algunos de los ejemplares más llamativos, como Ophrys tentredinifera y Himantoglossum robertianum, visibles en invierno con flores grandes y espectaculares que marcan el inicio de la temporada.

Especial mención merece la extraordinaria Cephalanthera longifolia de la variedad rosae, considerada una auténtica joya botánica, ya que en toda España solo se han documentado un par de enclaves con esta variedad rosada y en Hornachuelos apenas se han localizado dos ejemplares.

La diversidad por géneros también resulta significativa: el catálogo incluye tres especies de Anacamptis, ocho de Ophrys, una de Himantoglossum, entre dos y cuatro de Serapias aún en estudio, dos o tres de Neotinea, una de Astilorrhiza, una de Cephalanthera y dos de Epipactis, conformando un inventario vivo que continúa ampliándose año tras año.

El sendero donde florece la magia

El antiguo sendero de la Herrería cambió de nombre gracias a la evidencia científica. Hoy es conocido como Sendero de las Orquídeas de la Herrería, después de que se demostrara ante botánicos y orquideólogos la extraordinaria concentración de especies en la zona.

En sus 6,5 kilómetros de recorrido, especialmente en los tres primeros, pueden observarse entre 18 y 19 especies distintas. Pocos lugares ofrecen tal densidad en tan corto espacio. Caminar por esta ruta en época de floración es como recorrer una galería de arte natural al aire libre. Eso sí, aunque las orquídeas resulten irresistiblemente bellas, es fundamental no cortarlas ni trasladarlas del Parque Natural. Fuera de su hábitat mueren, mientras que en la sierra contribuyen a garantizar la continuidad de su especie y mantener la riqueza ecológica del entorno.

Jornadas de Orquideoflora: aprender, observar y disfrutar

El Parque Natural Sierra de Hornachuelos acoge del 13 al 15 de marzo las Jornadas de Orquideoflora, una cita imprescindible para los amantes de la botánica y la fotografía de naturaleza.

La programación arrancará el viernes 13 con la presentación oficial en la Posada de Arrieros a las 19:00, seguida de una ponencia de iniciación a las orquídeas impartida por Alfredo Benavente Navarro, concluyendo la jornada a las 20:30.

El sábado 14 las actividades comenzarán a las 10:00 con la recepción de participantes y continuarán con una salida al campo guiada por expertos en orquideoflora; tras el almuerzo libre, por la tarde Benavente ofrecerá la conferencia titulada "La riqueza florística de Sierra Morena: su orquidioflora".

El domingo 15 se desarrollará un curso práctico de fotografía de orquídeas, también a cargo del citado especialista, seguido de una salida de identificación de especies, un almuerzo de convivencia y una puesta en común antes de la clausura prevista a las 16:30.