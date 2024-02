La noche que el Espíritu de Orive se apoderó de los Premios Goya

Hay noches que son para el recuerdo y que trascienden a la propia memoria como ocurrió ayer en Valladolid. La emoción a flor de piel manaba a borbotones desde el escenario de los Goya 2024 con la magistral interpretación del famoso tema 'Se acabó' por parte de dos cordobesas de pro, María José Llergo e India Martínez. Niña Pastori completó el triunvirato de voces empoderadas en homenaje a la diva cañí entre las divas, María Jiménez.

Sin embargo, el espectáculo comenzó mucho antes, concretamente desde la alfombra roja, donde los invitados posaban ataviados con sus exclusivos diseños para la gala. Dos de los más aplaudidos fueron los que llevaron Elena Furiase y Antonia San Juan, de Andrew Pocrid. "Un placer vestir a Elena Furiase en la noche del cine español con un adelanto de mi colección Córdoba Alyana que se presentará próximamente en Mercedes Benz Fashion Week Madrid", escribía en sus redes sociales el modisto.

Además, 25 años después del estreno de Todo sobre mi madre, el cordobés fue de alguna forma 'Chico Almodóvar' por un día, con la incombustible Antonia luciendo un auténtico poema a Córdoba escrito con aguja e hilo.

El esmoquin de Ismael Vázquez, pareja de India Martínez, también era 'made in Córdoba' y estaba firmado por Silbon. No fue el único, también eligieron la firma de las raquetas los directores Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, nominados en las categorías de Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original, respectivamente. Lo propio hizo el escritor Albert Espinosa, escritor, y que aspiraba al Mejor Guion Adaptado; y el académico Gorka Lasaosa.

Pocrid y Pablo López, CEO de Silbon, fueron dos de los participantes La moda como sector económico de valor añadido en Córdoba la semana pasada en la Sala Orive. Y a juzgar por el trabajo que ayer se pudo ver sobre la red carpet, cumplieron con creces sus objetivos: "Córdoba tiene un sector fuerte, como es el de la moda, pero aún hay mucho que hacer para que también fuera de la ciudad haya esa misma concepción. Y todo lo que sea aportar y aprender, bienvenido sea", aseguraba Andrés Pozuelo, el nombre y el hombre que hay detrás de Andrew Pocrid.

También estuvo presente, mediante sus diseños, uno de nuestros creadores más reputados, Palomo Spain, que firmó los looks de Los Javis, presentadores de la Gala.

La diseñadora Julia Gona fue la encargada de firmar el outfit de Julio Hu Chen, nominado al Goya Mejor Actor Revelación por el film Chinas.

La estela cordobesa continuaba con la presencia de Macarena Gómez, que eligió un original vestido negro y con transparencias de Marciano By Guess que combinó con un arriesgado maquillaje en tonos fluor y melena efecto wet.

Por su parte, Fernando Tejero, que entregó uno de los Goyas, se decantó por un esmoquin bicolor megro y azul marino. El actor cordobés se mostró emocionado en Instagram por el galardón que consiguió su amiga y compañera Malena Alterio por la película Que nadie duerma: "Si me lo dan a mí ,no me hace la misma ilusión, Malena Alterio .Te amooo Enhorabuena Goya a la Mejor Actriz Protagonista".