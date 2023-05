Música de cine a la luz de las velas en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba

El próximo 2 de junio en doble sesión (20:15 y las 22:00 horas) se celebrará el concierto Candlelight: Bandas Sonoras Mágicas en la Iglesia de la Magdalena.

El concierto tendrá una duración de 65 minutos aproximadamente y las puertas se abrirán 45 minutos antes del inicio del espectáculo deben ser mayores de 8 años y los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto.

Las entradas ya están a la venta y el precio oscila entre los 30 y 35 euros.

El programa Candlelight: Bandas Sonoras Mágicas incluye temas como Married Life (Up), Hay un Amigo en mí (Toy Story), Let it go (Frozen), Colores en el Viento (Pocahontas), Reflejo (Mulan), Supercalifragilísticoespialidoso (Mary Poppins), Migajas de Pan (Mary Poppins)Soñar es Desear La Dicha (La Cenicienta), ¡Qué festín! (La Bella y la Bestia), Bésala (La Sirenita); Bajo el mar (La Sirenita); This Lans y Can you feel the love tonight?(El rey león), Pure Imagination The Avengers Theme (Willy Wonka), The Mandalorian y Piratas del Caribe

Todo un lujo de repertorio en un entorno impresionante. En el estilo arquitectónico de La Magdalena se mezcla románico, gótico y mudéjar. La portada principal es la situada a los pies y luce un bello rosetón. De las entradas laterales sobresale la de la derecha, decorada con punta de diamantes, fechada como la más antigua puerta de las iglesias de Córdoba. La torre, del siglo XVII, se desarrolla en cuerpos decrecientes.