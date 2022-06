El día que Silbon hizo historia en París

Silbon está haciendo historia en el sector de la moda y de la gestión empresarial dentro y fuera de España. De hecho, es la única pyme de moda andaluza con tienda propia en París.

Sin embargo, el éxito de Silbon no fue inmediato ni durante su primera incursión en la capital del Sena. Abrieron tienda, tuvieron que cerrar y decidieron volver a abrir. De todo eso y mucho más les hablaba recientemente su CEO, Pablo López, a un grupo de estudiantes de tercero del Grado Gestión Aplicada de la Universidad de Navarra. Los jóvenes se encontraban de estancia en París en el ISIT (Institute of Interculturak Management and Communication).

Los alumnos que viajan a París durante esta semana intensiva lo hacen para cursar diferentes módulos enfocados al management intercultural, haciendo especial hincapié en las diferencias culturales y de gestión que se pueden dar en mercados tan cercanos, pero a la vez tan diferentes, como el español y el francés.

El título de su ponencia fue 'El reto de internacionalizar una Pyme de retail en París'.

"Les he hablado de lo que es necesario para internacionalizar una empresa, luego el porqué elegimos París, y la historia de la primera etapa, cuando nos fue mal, y la etapa actual", explica el CEO.

A pesar de que Silbon es una de las empresas que constantemente apuesta por acciones de la más variada índole, López admite: "Para mí ha supuesto una sorpresa. Jamás pensé que iba a tener esa posibilidad y que en París nos iban a poner de ejemplo de éxito en universidades".

Al orgullo por ser altavoz de su empresa, se suma el de haber logrado sus objetivos en su vuelta a la ciudad de la moda: "Es todo un reto. Sin duda no es tarea fácil y ha supuesto un esfuerzo muy importante para la empresa, tanto económico como de trabajo. Pero ahora podemos decir que lo hemos conseguido".

Y continúa explicando: "Para nuestro negocio era muy importante. Primero por imagen: no podíamos estar en el podium de la moda masculina preppy española sin ser internacionales, y dónde mejor que París. Y en segundo lugar porque somos un negocio de nicho y si queremos ser grandes no nos queda otra que expandirnos fuera de España".

No obstante, reconoce que "es un mercado muy difícil, muy exigente, no solo a nivel de calidad del producto, sino a nivel de responsabilidad social. El consumidor tiene mucha conciencia social, se preocupa sobre dónde se ha fabricado el producto con qué materiales, qué procesos, etc".

Pero, además de estas consideraciones, los cordobeses parecen haber dado con la tecla: "Por suerte nuestra ropa formal -americanas y trajes- son imbatibles y con este producto es con el que estamos penetrando mejor en el mercado parisino.

Con su vuelta a París, Silbon es el mejor ejemplo de que segundas partes no siempre fueron malas: "Lo que me hizo tomar la decisión es que ya conocía el sector y a los competidores locales. Además, por suerte salió un local que cumplía muy bien los requisitos y nos lanzamos".