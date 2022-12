La 50ª tienda de Silbon abre sus puertas en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba

Silbon Woman ha inaugurado hoy su tienda en el Centro Comercial La Sierra, un espacio dedicado en exclusiva al público femenino. Con ésta, la firma cordobesa abre la que es ya su 50º establecimiento.

La tienda tiene un formato de 'pop-up store' y está ubicada en la planta alta del centro. Cuenta con una superficie de 78 metros cuadrados. Con ello, la firma busca ofrecer un amplio catálogo de productos, así como crear un espacio dinámico que garantice la buena experiencia de compra para el cliente.

La nueva línea de Silbon dedicada en exclusiva a la mujer nace de la idea de la firma de dar su propio protagonismo dentro de la marca al público femenino. Pensada para una mujer joven y conocedora de las nuevas tendencias, Silbon Woman ofrece una colección de prendas tales como americanas, punto, sudaderas, vestidos, camisetas, pantalones y complementos enfocados a la mujer.

Esta siendo ésta una semana de hitos y emociones en la marca cordobesa. El lunes abría sus puertas Silbon Bar y hoy su CEO, Pablo López, se encontraba con un regalo -en forma de vídeo- de compañeros y amigos felicitándolo por estos 13 años de trabajo y la inauguración en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba.

Feliz, el empresario compartía en sus redes sociales no sólo el vídeo sino su mensaje de agradecimiento: "Hoy hemos abierto la tienda número 50 ¡Objetivo conseguido! Pero lo que más ilusión me ha hecho ha sido este regalo del mejor equipo del mundo, mi equipo. No sabéis lo orgulloso que estoy de vosotros y la alegría tan grande que tengo de poder compartir este sueño con vosotros. Muchas gracias también a todos los que habéis puesto vuestro 'granito' de arena a lo largo de estos ya 13 años de historia"