Sergio Alguacil: "El cine B no pasará de moda"

Sergio Alguacil puede presumir no sólo de haber conseguido a sus 23 años un papel protagonista en la gran pantalla, sino de haber sobrevivido al verano cordobés de 2021 mientras rodaba Slasher. La canícula no restó ni un ápice de ilusión al actor y al resto del equipo que se pusieron a las órdenes del gallego Alberto Armas. Casi dos después, numerosos premios en los principales certámenes internacionales avalan la historia de Julio, que hereda la máscara y la vocación asesina de su padre.

-¿Cómo llegó al casting de Slasher?

-La productora lanzó un casting público a nivel nacional. Me dijeron que se presentaron más de 1.000 personas para el papel. Yo hablé con mi agente para mandarlo, como tres pruebas y me lo dieron.

-¿Qué fue lo más complicado de conseguir el papel?

-Fue en época de confinamiento. Así que fue todo a través de self-tapes: te mandan la prueba, te la grabas y la envías. Yo conocí al equipo y la productora por videollamada. Y pasó tiempo hasta que los conocí en persona.

-¿Es especialmente difícil conjugar comedia y terror?

-Creo que es como un buen perfume: emplea las cantidades justas de cada género. Cuando las mezclas puede ser difícil pero el resultado queda muy bien.

-¿El cine B nunca pasará de moda?

-Creo que no pasará de moda. El cine B tiene su público y hay gente a la que solo le gusta ese tipo de cine.

En 'Slasher' intenté no contaminarme de ningún personaje del mismo género

-¿Fue especialmente duro rodar en verano en Córdoba?

-Córdoba es una ciudad preciosa. Se la recomiendo a todo el mundo. Amo Córdoba y amo a su gente, pero en agosto no se la recomiendo a nadie (risas). Llegamos a 47º durante el rodaje. De hecho, recuerdo que las calles estaban vacías prácticamente en esas fechas, al menos hasta que llegaba la noche.

-Las comparaciones de Slasher con La Matanza de Texas son inevitables, ¿Intentó no contaminarse de su protagonista cuando tuvo que preparar su personaje?

-Intenté no contaminarme de ningún personaje del mismo género. Mi personaje más bien cuenta la historia de cómo y por qué todos esos personajes llegan a ser así. No podía y realmente no quería coger nada de ellos. Me inspiraron, pero estamos representando dos historias diferentes.

-¿En qué nuevos proyectos le veremos a corto y medio plazo?

- En Slasher 2. Por el resto tengo varias propuestas, pero por ahora nada decidido.

Un actor debe enfocarse continuamente en aprender cosas nuevas

-¿Ahora mismo las producciones televisivas tienen el mismo peso que el cine a la hora de llegar al espectador?

-El tema de las plataformas ha dado mucha más visibilidad a los proyectos a nivel mundial. Sin embargo, (y sin degradar al mundo de las plataformas), creo que el cine tiene magia. Y al que le guste ir, va a seguir haciéndolo.

-Y para el actor, ¿qué formato es el más prestigioso?

-Bueno, no creo que haya uno más prestigioso que otro.

-¿Actualmente se exige a un actor que sea algo más que un buen intérprete?

-Supongo que se valoran muchas cosas. Pero si es para ti, te lo van a dar. Creo que un actor debe abarcar y seguir enfocándose continuamente en aprender cosas nuevas. Si el personaje que interpretas sabe de artes marciales, por ejemplo, siempre es mejor que el actor también lo haga.