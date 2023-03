Rosa Pino: "En Monpiel intentamos hacer productos atemporales que añadir al fondo de armario"

La firma Monpiel nació hace más de 30 años. Sin embargo, no fue hasta hace siete cuando Rosa Pino de la Osa relevó a su padre y fundador, Francisco Pino, y se puso a los mandos de la nave. "Él fue quien creó la marca. La primera fase la realizó en Montilla. Él es de ahí y decidió ponerle este nombre en honor a su tierra. ¡no le quedó nada mal!, comenta divertida Rosa.

Y es que está claro que el emprendimiento y el olfato empresarial va en los genes de esta familia. Para muestra ella misma, que a pesar de haber estudiado Derecho (con Publicidad y RR.PP.), realizado un máster en Derecho Marítimo y trabajado un año en una naviera decidió hacerse un hueco en el mundo de la moda a través de los complementos. Un giró de timón con el que parece haber llegado a buen puerto.

-¿Desde cuándo está al frente de Monpiel?

-Me incorporé a la empresa hace aproximadamente siete años.

-¿Qué cambios supusieron su llegada a la empresa familiar?

-Al principio todo eran dudas, pero poco a poco fuimos cogiendo el rumbo hasta que decidimos enfocarnos de lleno en el canal online. Actualmente la empresa se ha digitalizado al completo. Hemos incorporado productos a nuestro catálogo, aportando diseño y lo más importante, hemos cambiado el canal de venta al digital que es el futuro.

A diferencia de los materiales sintéticos, la piel con el paso del tiempo se vuelve más bonita y se adapta a ti

-¿Cuáles son los pilares de la marca?

-Calidad, artesanía, atemporalidad y moda lenta. Creamos productos de calidad a precios asequibles, quien tiene un Monpiel sabe lo que digo. Son productos hechos totalmente a mano por artesanos marroquineros. Intentamos hacer productos atemporales que puedas añadir a tu armario y usarlos sin parar independientemente de lo que marque la moda en la calle. Un outfit siempre será impecable con complementos de calidad.

-Su público es eminentemente femenino por lo que veo

-Nuestro perfil de cliente son mujeres de todos los públicos pero sobre todo de entre 30 y 65, mujeres con gusto por la moda y que de verdad valoran la calidad, éste último punto es muy importante para comprar uno de nuestros artículos: si valoras la calidad entiendes nuestra filosofía.

-¿Dónde se elaboran los productos de Monpiel?

-Fabricamos en España en talleres artesanales. Todos nuestros bolsos son hechos en Ubrique y el calzado en la zona de Levante.

-¿La 'Marca Córdoba' supone un marchamo de calidad en los complementos de piel?

-Te diría que... ¡nada tiene que ver! Hoy en día está todo muy nacionalizado (por no decir internacionalizado) en cuanto a esto. Sí podemos decir que la marca España marca este punto cuando vendes en el extranjero. Los españoles tenemos muy buena fama en moda y en piel aún más.

Colores como el lila, el amarillo o el naranja vienen pegando fuerte y los metalizados van a ser la clave de muchos looks

-¿Cómo puede distinguir un cliente una piel buena de materiales sintéticos?

-La piel es un material natural, que tiene vida. Con sólo tocar uno de nuestros productos de piel podrás notar perfectamente la calidad de la que te hablo. Los materiales sintéticos tienen un acabado mucho más duro, plano, liso, sin poro y sin vida. Por así decirlo, son como más perfectos porque no contienen ninguna imperfección típica de los materiales naturales. Pero al contrario que la piel ,los materiales sintéticos con el paso del tiempo se deterioran y la polipiel incluso se cae en escamas. Sin embargo, la piel con el paso del tiempo se vuelve más bonita y se adapta a ti.

-¿Qué vamos a encontrar en Soleil, la nueva colección que acaba de lanzar?

-Es una colección ante todo muy trabajada. La hemos llamado Soleil. Está inspirada en el Mediterráneo: casas blancas, azules, arena, veranos y atemporalidad -punto insignia de la marca. Hemos lanzado alpargatas, bailarinas, merceditas y algún bolso veraniego. Además vamos a sacar una segunda parte de esta colección muy pronto donde introduciremos una nueva línea de productos que estamos deseando enseñar.

-¿Hay ya unos claros favoritos que cuenten con el favor del público esta temporada?

-Pues a mí me encanta nuestra mercedita Charlotte en ante beige. También la alpargata Creta con puntera negra me parece muy especial y ¡el bolso de cubo mezclado con canvas es la pera!

-¿Cuáles son los colores que van a marcar tendencia esta primavera-verano?

-Colores como el lila, el amarillo o el naranja vienen pegando fuerte. Volvemos al rojo, que me chifla, y los metalizados van a ser la clave de muchos looks. Por suerte dejamos un poco atrás los tonos pasteles que tenían las calles un poco aburridas. El total look vaquero puede ser tu aliado en tardes de verano siempre de la mano de unos buenos complementos como los nuestros.

-¿Cuál es su punto de partida y de anclaje a la hora de diseñar?

-Me inspiro en modelos de siempre. Me parece que los bolsos y el calzado si son básicos nunca mueren. Al vender productos de calidad tenemos que tener muy en cuenta que nuestras clientas puedan usar el complemento varias temporadas, sobre todo, en bolsos. En el calzado sí que nos podemos permitir sacar alguna píldora más novedosa. Además, a veces, es necesario calzarte un buen zapato que haga ruido.