Rocío Sánchez: "Creo en proyectos que esconden grandes historias de valor y emprendimiento"

Miles de followers siguen a diario las glamourosas andanzas de Rocío Sánchez en redes sociales. Su blog, Notas Con Estilo, inspiró un proyecto aún mayor, una auténtica ventana a través de la que dar a su particular visión del mundo y comunicar la esencia de los marcas que confían en sus innegables cualidades como prescriptora.

-Creadora de contenido, influencer, CEO de su propia plataforma (Notas Con Estilo) bloguera..., ¿Cómo se define profesionalmente?

-Soy sensible, creativa y extrovertida, apasionada de la moda, de la decoración y las cosas bonitas. Me inspira cada viaje que hago y cada lugar que descubro. Me considero una emprendedora a la que le gusta crear y reinventarse. Me encanta toda la estética que envuelve a mi trabajo ¡No paro de descubrir, aprender y compartir! Creo en la conexión entre las personas y la magia de la acción. Pero, sobre todo, creo en proyectos que esconden grandes historias de valor y emprendimiento.

-¿Cuánto tiempo hace que se dedica a estos menesteres y por qué en un momento dado dio un giro a su vida profesional?

-Desde 2008 estoy ligada al mundo de la moda y la imagen comercial, pero fue en el 2011 cuando lancé mi blog Notas con Estilo. A partir de ahí me inicié en redes sociales y desde entonces todo fue un poco de la mano. La pandemia ha sido un antes y un después para todos, sin embargo para mí fue ese complicado empujoncito que necesitaba para apostar al 100% por mi proyecto y mi marca personal. Superé ese vértigo de ser emprendedora y autónoma y en ese momento decidí crear Notas con Estilo Comunicación, mi plataforma de comunicación digital, creación de contenido, gestión y formación en redes sociales.

-¿En que se diferencian Rocío Sánchez influencer y Notas con Estilo?

-Mi blog y mis redes han crecido y han evolucionado al mismo tiempo que yo como persona y profesional. Ha sido algo inevitable. Rocío Sánchez es creadora de contenido y prescriptora lifestyle especializada en ocio y moda. Notas con Estilo es mi avatar.

-Dice que lo suyo no es una agencia de comunicación, pero ¿qué es?, ¿en qué consiste su trabajo?

-La idea de crear una plataforma de servicios de comunicación y formación digital experta en redes sociales como Notas con Estilo Comunicación deriva de las necesidades que me planteaban pequeñas y medianas pymes y autónomos en el ámbito digital. Es una plataforma de servicios especializados dinámica, fresca, cercana y personalizada. Ayudo a emprendedores a consolidar su negocio en el ámbito digital, captar la atención de su comunidad, conocer a su cliente, conectar su marca al mundo, comunicar mejor para optimizar sus ventas y crear contenido de valor; focalizándome principalmente en sus metas, necesidades y ahorro de tiempo. Me encargo de la gestión de redes, formación, auditoría, consultoría, branding para redes, planificación de calendario editorial y creación de contenido.

-¿Cree que el gran público tiene claro qué es una creadora de contenido y una influencer?

-La categoría de influencer no define al 100% mi trabajo y no me representa ya que es una labor que hoy por hoy tiene como único foco influenciar e inspirar. Mi trabajo requiere de una actualización y formación continua y diaria: editar fotos y vídeos de calidad, crear copies llamativos, planificar contenido con estrategia, cumplir un timming marcado y redactar posts para mi blog u otros en colaboración, que comuniquen el mensaje de una marca trabajando SEO y posicionamiento. Todo lo que hago precisa una dedicación que comprende el 80% del tiempo muchos días. Como creadora de contenido no solo soy responsable de inspirar o influir, también de comunicar, crear y generar información escrita y audiovisual de valor y cuidada, capaz de conectar marca y comunidad. Me gusta llegar al alma de cada firma, conocer la historia que hay detrás de cada proyecto, producto o colaboración, y me enfoco en que lo que vean de mí a través de mi contenido sea real y llegue. Tengo la suerte de tener una comunidad fiel, exigente y que conecta conmigo. Gracias a su apoyo puedo vivir experiencias increíbles y conocer a personas maravillosas. Vivimos en un mundo conectado a las redes sociales, en el que me gusta crear experiencias digitales cercanas, reales, que emocionen, afines a mi y a las personas que me siguen. ¡Comunico con el corazón, no sabría hacerlo de otra forma!

Quiero pensar que los blogs no han muerto y deseo que vuelvan a coger el mismo ritmo y posición

-¿Qué aptitudes y conocimientos considera fundamental para dedicarse con acierto a la gestión de redes sociales?

-Sin duda alguna la cercanía y el trato hacia el cliente, formación específica en comunicación y marketing digital, sensibilidad por la fotografía y la imagen comercial, saber escuchar, ser creativa, conectar con la filosofía de cada proyecto, construir sinergias, entender las necesidades digitales que nos plantean y trabajar de manera planificada, con criterio y optimizando el adn visual y estético de cada marca. Mi filosofía de trabajo se caracteriza por cuidar de una marca con el mismo mimo que lo harían ellos y gestionar sus redes sociales como a ellos les gustaría hacerlo.

-Los algoritmos cambian cada poco tiempo, ¿cómo mantenerse al día para adecuar la estrategia para conseguir el máximo impacto

-La clave del algoritmo es crear contenido relevante y en tendencia adaptado a sus exigencias actuales. Es importante probar las nuevas funciones y formatos tan pronto como salen, publicar reels y carruseles, usar hashtags correctos y respetar los tiempos de audiencia. Aunque esto no es todo. Sólo es una mínima parte de las indicaciones del tan odiado y a la vez querido algoritmo. Para actualizarme y estar al día sigo diferentes blogs, plataformas y perfiles de marketing digital, además de cuentas oficiales que me mantienen informada. Por otro lado, dedico tiempo a investigar, testar y probar la configuración interna y el comportamiento de diferentes redes.

-¿Cuál es la fórmula para viralizar un contenido?

-Si hablamos de estrategia de contenido para hacerlo relevante o viral, personalmente me gusta seguir la tendencia, siempre que conecte con mi estilo, y adaptarla a mi calendario editorial de publicaciones o al de mi cliente. Aunque reconozco que no siempre sigo un guion y que en mi cuenta personal me dejo llevar por lo que me gusta y me inspira sin previo acuerdo, fee o colaboración. ¿Cómo sigo la tendencia? Viviendo muy conectada, leyendo y observando.

-¿Cuál es el potencial o atractivo de una microinfluencer para las marcas?

-Los microinfluencers contamos en la actualidad con una comunidad más pequeña y fiel, con la que resulta más fácil (por lo general) interactuar y provocar reacciones que ayudan a que una campaña sea más exitosa. Pienso que generamos más confianza y se establece antes el interés, deseo o impulso.

Tengo una responsabilidad afectiva en el cuidado de algunos temas y enfoques de mi contenido

-¿Los blogs han muerto?

-Quiero pensar que no, y deseo que vuelvan a coger el mismo ritmo y posición. Hay que buscar la manera de adaptarlos y evolucionar con ellos, valorando todo lo que nos ofrecen: plataformas más seguras de comunicación, variedad de herramientas de edición y diseño, facilidades de gestión, estadísticas y campañas más completas, seo y posicionamiento. Uno de mis objetivos a corto plazo es potenciar el contenido de mi blog y dedicarle más tiempo. Priorizar en el mundo digital es complicado, sobre todo cuando mi nivel de exigencia es bastante elevado.

-¿Cuál es la parte negativa que hay detrás de los eventos, fiestas y compromisos de alguien que se dedica al estilo de vida?

-No llegar a todo por falta de tiempo o por cuestiones de agenda. Es difícil mantener el equilibrio entre el tiempo que dedico a cuestiones de trabajo durante un evento y el tiempo de ocio. Ambos forman parte de mi tiempo personal y de cada compromiso social al que asisto, ya sea como colaboradora, invitada o imagen de marca. No se ve, pero la mayoría de las veces detrás de cada espacio, presentación, producto, campaña o experiencia que estoy disfrutando hay muchísimas horas de programación, planificación y edición que no se contemplan. De la misma manera, surgen numerosas dificultades para conciliar y compaginar un trabajo qué forma parte de tu ocio y de tu pasión a partes iguales. Si soy sincera, para mi el aspecto negativo es mínimo.

-¿Podría trabajar con marcas o proyectos con los que no se identifica?

-No, no podría trabajar con una marca que no representa mis valores y mi estilo o que no conecta con mi enfoque profesional o el interés de mi comunidad. Al igual que he rechazado campañas o colaboraciones siendo coherente en la previsión de resultados con respecto a los intereses y reacciones de las personas que me siguen a diario. Cuando invierten en mi trabajo y en mis servicios, o apuestan por mi imagen personal,siento que tengo que priorizar mi ética profesional y dejar a un lado el aspecto comercial y empresarial.Esto conlleva a que mi crecimiento como emprendedora sea más lento o tal vez menos rentable, pero de lo contrario no me sentiría feliz y realizada. Me apasiona lo que hago porque siempre hay magia y feeling. Es algo que cuido e intento repetirme en esos días que pesan, restan energía o sientes que no estás donde quieres. Hay que saber parar para continuar.

-¿Qué peso tiene el concepto de 'comunidad' entre quienes son prescriptores en diferentes áreas?

-Generar contenido lifestyle es más complicado en términos de posicionamiento, conversión y estadísticas.Un perfil bien segmentado en un sector cuenta con más facilidad para obtener un alcance y una interacción mayor. El lifestyle te obliga a crear un volumen inmenso de cosas nuevas y diferentes constantemente. Dentro de ese abanico tan amplio pienso que la clave está en enfocar este tipo de temática al estilo de vida que tenemos cada prescriptor, siguiendo nuestra línea estética y siendo reales. No es fácil y me atrevo a decir que cada vez es más exigente.

-¿Pesa la responsabilidad de ser influyente en redes sociales?

-Hoy por hoy a mi no me pesa. Tal vez sea por mi comunidad pero sí que tengo una responsabilidad afectiva en el cuidado de algunos temas y enfoques de mi contenido. El equilibrio sano entre conseguir lo que uno quiere y no dañar a los demás es todo un reto en mi día a día.

No podría trabajar con una marca que no representa mis valores y mi estilo

-¿Ha logrado la tan ansiada conciliación laboral y familiar?

-¡Qué levante la mano quien lo haya logrado y me cuente el secreto! No hay fórmulas mágicas pero sí hay herramientas y personas que junto a ti hacen equipo para facilitar tu emprendimiento. Cuando mi carga mental me sobrepasa existe una pequeña frustración en mí y no solo porque me doy cuenta de que mi proyecto de emprendimiento necesita más dedicación y que sin el apoyo de mi marido, mis padres, familiares y de una red de colaboradores puntuales no saldría adelante, sino también porque no tenemos facilidades eficaces. Tal vez porque no lo he tenido nada fácil, soy muy consciente del lugar en el que estoy y de lo muchísimo que me ha costado llegar hasta aquí. Por eso valoro y cuido al máximo mi emprendimiento.

-¿En qué va a consistir su nuevo proyecto con la firma cordobesa Monpiel?

-Mi próximo proyecto a corto plazo es apoyar e impulsar la creación de contenido puntual para las redes de Monpiel, una marca cordobesa de colección de complementos realizados en piel de alta calidad, con diseños atemporales y un compromiso social con alma de esos que enamora y que me hacen sentir ese feeling y esa magia tan necesaria de la que hablaba antes.