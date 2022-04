Así es 'Raza', la nueva colección flamenca del diseñador Andrew Pocrid

La alfombra roja de la última edición de los Premios Goya logró que el mundo entero volviera sus ojos hacia Córdoba. Andrew Pocrid es el autor del look de Paula Echevarría, una de las celebrities patrias más populares.

Sin embargo, la carrera de Pocrid empieza y se proyecta mucho más allá. Quienes se incorporen ahora a su legión de fans deben saber que este admirador de Gianni Versace sabe, y mucho, de moda flamenca.

Se ha movido con el charm innato que lo caracteriza entre el prêt à porter y los volantes, mantones y tocados con los que en más de una ocasión ha conseguido paralizar la Feria de Córdoba.

Dos años después de vestir a sus últimas flamencas, regresa con una colección cápsula que ha bautizado como Raza. "La idea de hacer algo inspirado en los caballos rondaba mi cabeza hace ya más de un año. Tenía claro que quería cambiar de registro a lo realizado en años anteriores", afirma.

Y continúa diciendo: "Era el momento de dar un giro porque los diseñadores -entre los que me incluyo- hemos llevado la moda flamenca al extremo y era hora de dar un paso a tras y volver al origen".

El diseñador cordobés hace balance de su último lanzamiento y puntualiza: "Creo que esta colección tiene un punto más racial y puro que otras anteriores. No me he querido salir de un ámbito andaluz, ecuestre y muy nuestro".

Sin embargo, matiza: "He acudido a los lunares pero hablados en otro lenguaje. Los he dibujado en color dorado, sobre tejidos vaqueros, combinados con tachuelas. He dado gran importancia a los detalles, que son los que marcan la diferencia".

Ha usado vestidos que son enteramente pañuelos de seda, siempre complementados por herraduras en pendientes y cinturones.

"He apostado por una flamenca más cómoda que en años pasados pero sin renunciar al diseño y a la distinción", dice satisfecho.

Y concluye: "Raza ha tenido una aceptación brutal y mis flamencas van a estar presentes en ferias como las de Córdoba, Sevilla o Jerez".

El éxito ha sido tal que "todos los trajes están vendidos y ha habido que ampliar colección". Además, también sus clientas lucirán todos los diseños de la Colección 2020 que se quedaron guardados debido a la pandemia.