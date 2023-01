Pepón Nieto y María Adánez protagonizarán '¡Ay, Carmela!' en el Gran Teatro de Córdoba

El próximo 10 de marzo a las 20:00 horas, la obra más famosa de José Sanchís Sinisterra aterrizará sobre las tablas del Gran Teatro de Córdoba. La versión de ¡Ay, Carmela! dirigida por José Carlos Plaza formará parte de la programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Igualmente, el Gran Teatro celebrará en 2023 su 150º aniversario y el IMAE ha organizado un programa especial con motivo de este evento. Precisamente, este espectáculo forma parte de esta programación (#150AñosGranTeatro)

Pepón Nieto y María Adanez se meterán en la piel de los protagonistas de esta tragicomedia, Paulino y Carmela, respectivamente.

Las entradas, con precios que oscilan entre los 11 y 27 euros, aún no están disponibles. Se aplicará un 50% de descuento a profesorado y alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático Conservatorio Profesional de Danza, Conservatorios Profesional y Superior de Música de Córdoba.

"Tres décadas y media después de su estreno (1987), esta modesta "elegía de una guerra civil" -cuya "acción no ocurrió en Belchite en marzo de 1938"- parece no obstante empeñada en levantar su enjuto tinglado escénico más allá del tiempo y del espacio", según el propio Sanchís Sinisterra.

El literato subraya que "a pesar de las coordenadas locales de su trama (España, Aragón, Belchite…), Carmela y Paulino no han cesado de echar raíces en países y ciudades tan distantes y distintas como Londres, Francia, Turquía, Chile, Berlín, San Petersburgo,… y un largo etcétera".

Tal diversidad de horizontes e idiomas acabaron por revelar al autor que el tema de su humilde tragicomedia no es tanto -o no solo- nuestra Guerra Civil…Más bien fue descubriendo que ¡Ay, Carmela! trataba del deber de los vivos para con "los muertos que no quieren borrarse".