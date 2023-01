Pasapalabra pone a prueba a Fernando Tejero en vísperas de los Goya

Como ha dejado ver en sus redes sociales el propio Fernando Tejero será uno de los invitados al programa de Antena 3 Pasapalabra. El cordobés acaba de grabar su intervención en el espacio que conduce el andaluz Roberto Leal. Aún se desconoce su fecha de emisión, pero a buen seguro que sus followers están atentos para no perderse a Tejero poniendo a prueba su ingenio y sus conocimiento.

"Gracias siempre amiga mía Paloma González -coordinadora de invitados en Pasapalabra- y a todo el equipo….Siempre es un gustazo Pasapalabra y Roberto Leal para llevárselo a casa …¡Bonito eres coño!. Y con mi amiga Kira Miró", escribía el intérprete en su perfil de Instagram.

Por su parte, la actriz canaria, en plena promoción de la serie Machos Alfa, le respondía: "Reencuentros bonitos". Tampoco se hicieron esperar las reacciones como las de Bibiana Fernández, que enviaba corazones por doquier, y de Petra Martínez, quien exclamaba: "¡Guapos!"

No es la primera vez que el cordobés acude al espacio televisivo, ya lo hizo a finales de 2020 y de 2021, respectivamente. Aunque, sin duda, es una buena fórmula de calmar los nervios pues el próximo 11 de febrero Fernando Tejero podría alzarse con su segundo Premio Goya. Esta vez está nominado a Mejor Actor de Reparto a raíz de su interpretación de El Marbella en Modelo 77. Y es que a pesar de su innegable talento, se disputará el premio con grandes del celuloide patrio como son Diego Anido ('As bestas'), Luis Zahera ('As bestas'), Ramón Barea ('Cinco lobitos') y Jesús Carroza ('Modelo 77').

Escapada cordobesa

No hace mucho que veíamos al actor por Córdoba. Como el anuncio del famoso turrón, Fernando Tejero volvía a casa por Navidad.

Así, el protagonista de La que se avecina se mostraba de lo más feliz y relajado en uno de los restaurantes más conocidos de la capital, Casa Antonio, uno de los establecimientos favoritos de los famosos. Fernando y su hermano Pedro disfrutaron de las especialidades de la casa y no dudaron en posar con miembros del equipo de Casa Antonio.

Además, el actor se dejó ver con su nuevo look: cabello más corto y de color blanco hielo, obra del estilista cordobés Eulogio Medina Núñez. Así lo confesaba el propio Fernando en su perfil de Instagram: "Cambio de look de manos de un crack".

Lo que no reveló el intérprete es si su nuevo peinado se debe a exigencias del guion de algún nuevo proyecto profesional, pues de sobra es sabido que su agenda laboral echa humo.