Pablo López actuará el próximo 29 de septiembre en Córdoba

El próximo 29 de septiembre a las 22:00 horas el cantante Pablo López tiene una cita con su público en el Teatro de la Axerquía de Córdoba. Así pues nuestra ciudad es una de las paradas que el cantante malagueño hará durante su gira. Ya hace casi tres años que se dejó ver en el mismo escenario.

Las entradas están ya a la venta y sus precios oscilan entre los 40 y los 60 euros aproximadamente. Ha sido el propio López quien comunicaba en redes sociales la fecha de su concierto en Córdoba. Aunque por ahora falta mucho para el show, sus fans podrán deleitarse en abril con su nuevo single, El abrazo más grande de todos los tiempos.

El artista fuengiroleño se dio a conocer en la sexta edición de Operación Triunfo, allá por 2008. No consiguió alzarse con el primer puesto, pero desde entonces no ha parado de trabajar y a día de hoy es uno de los cantantes pop españoles más reputados. Así lo avalan sus dilatadísimas giras a uno y otro lado del Atlántico, así como sus cuatro álbumes publicados: Once historias y un piano (2013), El mundo y los amantes inocentes (2015), Camino, fuego y libertad (2017), Unikornio, once millones de versos después de ti (2020).

Tiene más de un millón de seguidores en Instagram y es un habitual en programas de televisión. No en vano, ha ejercido como coach en varias ediciones de La Voz, La Voz Senior y La Voz Kids.