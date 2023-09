Con M de Mujer: tres de las grandes citas musicales del otoño cordobés

Algunas de las mejores voces femeninas del panorama nacional recalarán en Córdoba durante el otoño. India Martínez vuelve a los escenarios con su nueva gira Nuestro Mundo, nombre que da vida a su último trabajo discográfico que recientemente ha visto la luz.

Nuestro Mundo incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro Verdades a medias. Ahora, la artista cordobesa las llevará al directo como solo ella sabe hacerlo. Ritmos muy latinos como la bachata y la rumba estarán representados dentro de su repertorio más baladista y popero. Nuestro Mundo Tour es un espectáculo en el que además de sus nuevos temas, India interpretará también algunas de sus canciones más conocidas.

La cita es en el Teatro de La Axerquía el próximo 21 de octubre a las 21:30. El precio de las entradas va de los 25 a los 55 euros

El turno de Diana Navarro será casi una semana más tarde. El 27 de octubre a las 20:00 los incondicionales de la malagueña se reencontrarán con su ídolo en el Gran Teatro de Córdoba. Traerá el espectáculo bautizado como De la Piquer a la Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI.

Las entradas cuestan entre 12 y 30 euros.

Diana Navarro, fiel defensora de las tradiciones musicales, nos invita a un viaje sonoro desde la sencillez del piano en el más absoluto directo, a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal. Diana ha querido homenajear con este espectáculo a una gran artista, Concha Piquer, y al género de la copla, recreando sus temas más emblemáticos y también más desconocidos para que las generaciones más jóvenes puedan tener como referente a una mujer que con 14 años fue la primera española en actuar en Broadway, y la primera actriz en tener imágenes de cine sonoro en el mundo, entre otros logros a lo largo de su carrera.

El repertorio de canciones de este espectáculo incluye títulos tan conocidos y reconocidos como Ojos verdes, No te mires en el río, Romance de la otra , En tierra extraña, Tatuaje , Me embrujaste, No me llames Dolores, Campanera…

María José Llergo cantará por primera vez en el Gran Teatro de Córdoba el próximo 11 de noviembre a las 20:00. El show, que forma parte del ciclo de espectáculos con ocasión de los 150º del coliseo cordobés, supone el debut de la taruga sobre sus tablas.

Las entradas se pondrán próximamente a la venta y su precio oscilará entre los 12 y los 30 euros.

Tan sólo ha grabado un álbum de estudio, Sanación, que vio la luz en 2020. No obstante, el próximo 27 de octubre sacará el segundo Ultrabelleza. Así lo ha revelado en sus redes sociales. "Ultrabelleza está a punto de nacer. Y yo no quepo en mi de ilusión y de ganas de que lo tengáis ya!! Aquí tenéis el manifiesto que respalda el concepto del disco, No hay nada malo en ti, eres ultrabelleza", advertía a sus followers con un poético vídeo.