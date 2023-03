Mar Reyes: "La clave de nuestro éxito es hacer ropa para invitada pero que luego pueda volver a utilizar"

Barey no sólo es la suma de muchos sueños, sino de los apellidos de los socios que conforman la marca. Todo apuntaba a que Mar Reyes, que estudió Magisterio Infantil, trabajaría entre lápices, libros y juegos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta cordobesa, que acaba de abrir su primera boutique en la Plaza Chirinos, 3.

Hace seis años se trasladó a Madrid por motivos personales y una boda cambió el rumbo de su vida.

-¿Cómo surgió Barey?

-Pues de forma casual en mayo de 2017. Yo diseñé un conjunto de blusa y falda para la boda de unos amigos y subí las fotos a redes sociales. Entonces Instagram era muy potente. Y causó mucho revuelo. La gente lo quería y lo pedía.

-Pero, ¿tenía nociones de moda?

-Para nada. Yo estudié Magisterio Infantil. Mis dos vocaciones -yo siempre lo he dicho- son los niños y el diseño. En noviembre de 2017 se lanza la marca en Madrid. Se lanzaron simplemente tres conjuntos sin tener idea de patronaje. Lo que sí sabia es si una prenda está bien hecha. Busqué mi primer taller en Madrid y ahora tenemos dos: ese y otro en Priego de Córdoba. Empezamos saliendo con tres blusas y tres faldas. No teníamos músculo financiero alguno y, de hecho, compramos muy poca tela. Lo justo para ir creando y con el dinero que nos entró de nuestras primeras clientas, fuimos comprando algo más. Nos autofinancíabamos.

-¿Y cómo se accede a las grandes influencers sin pertenecer a ese entorno?

-Alquilé un pisito en la calle Fernando VI de Madrid. Ahí fue donde tuvimos nuestro primer showroom y dio la casualidad de que allí estaba la marca de las hermanas Pombo, Tipitent. Éramos vecinas y por eso nos conocimos. He tenido suerte pero también me lo he trabajado mucho.

-¿Cuál cree que es la fórmula para haberse posicionado tanto y tan bien entre las muchas marcas que surgen constantemente?

-Desde que tengo Barey, tengo dolor de cabeza. Ser autónoma y pensar que si no trabajas no entra nada, me causa peso. Es complicado pero si te gusta lo que haces es muy bonito. Lo más satisfactorio es ver que la marca gusta y ha llegado a la gente en tan poco tiempo. La fórmula es trabajar mucho, ser constante, tener ganas y sacrificarse. Yo he estado tres años sin vacaciones y desde hace dos, me cojo un par se semanas para desconectar y volver con más fuerza.

Me encantaría poder vestir a la reina Letizia

-Además son diseños muy reconocibles ¿no?

-Mi marca es mucho de hombrera, volante, capa, muy andaluza. En general apostamos más por el pantalón recto porque estiliza mucho la figura aunque también tenemos alguno pitillo. La clave de nuestro éxito es haber hecho una firma con ropa para invitada al evento pero que luego pueda volver a utilizar. Mis diseños sirven para una ocasión u otra depende de los complementos que le pongas.

-¿Cuál es el perfil de sus clientas?

-El perfil de clientas de Barey va desde los veintipocos a los 60 años. Y he de decir que hay de todo: muchas clientas se dejan asesorar por nosotras, mientras que, por ejemplo, que la que compra por Internet es porque ya nos conoce o nos acaba de descubrir y le encanta lo que hacemos. Al final, tenemos de todo un poco. Aunque, debo decir que la mujer cordobesa valora el producto, la calidad y el buen patrón y lo paga encantada.

-¿Le queda algún sueño por cumplir?

-Me encantaría poder vestir a la reina Letizia. Yo la veo con una de nuestras faldas evasé y blusa con hombrera marcada.

Yo hago lo que me gusta y lo que yo me pondría, sobre todo de inspiración vintage

-¿Cómo se consigue conciliar un negocio de éxito con la maternidad?

-Es muy difícil conciliar la maternidad con la dirección de una firma de moda porque a mí me encanta mi trabajo, pero también me apasionan mis hijos y disfruto mucho con ellos. Renuncias por ambas partes. Por una parte, restas tiempo a estar con tus hijos y por otra, también podrías trabajar más y mejor. Tienes un sentimiento agridulce de que no llegas a nada.

-¿Se puede hablar ya de 'Marca Córdoba' en lo que a moda se refiere?

- Por supuesto. Me encanta que la 'Marca Córdoba' en moda esté sonando tanto a nivel nacional y que marcas tan potentes como Silbon, Andrew Pocrid, Michonet o Pitusas hayan nacido en Córdoba.

-¿Tiene algún diseñador favorito?

-No. Yo hago lo que me gusta y lo que yo me pondría, sobre todo de inspiración vintage.

-Si su firma funcionaba tan bien online, ¿por qué decidió abrir tienda física en su ciudad?

-En septiembre de 2020 volvimos a Córdoba. La marca se podía llevar desde Córdoba y queríamos estar cerca de la familia. No obstante, yo subo a Madrid casi todas las semanas. Si bien es verdad que hasta ahora la mayoría de las ventas eran online. Aquí nos instalamos en el Parque Joyero y hace poco decidimos abrir esta tiendecita para que las clientas no tuvieran que desplazarse hasta allí para ver nuestra colección.

-¿Qué vamos a ver en los eventos que se celebren los próximos meses?

-Esta primavera se va a llevar el naranja. En nuestro caso, priman los estampados sobre los lisos. Intentamos hacer estampados diferentes y exclusivos. Y si tuviera que hablar de los tres best seller de la colección diría que son el peto de flores, la camisa blanca y nuestra falda evasé, que sienta tan bien a todo el mundo.