Manuel Díaz: 'Yo le escuché decir 'hijo' y en ese momento nacimos los dos'

Una semana después del llamado 'abrazo de la reconciliación' Manuel Díaz ha convocado a los medios para revelar los pormenores del reencuentro con su padre, Manuel Benítez. Sin duda, es uno de los temas del momento en la agenda informativa, tanto que el Programa de Ana Rosa retransmitía la comparecencia en directo.

Según él mismo ha reconocido, la reunión de 'Cordobeses' tuvo lugar en la intimidad y mucho antes del acto celebrado en Córdoba para conmemorar el 20º aniversario del nombramiento de Benítez como V Califa del Toreo. Las únicas personas que acompañaron a padre e hijo en su primera toma de contacto fueron sus respectivas parejas, Mari Ángeles Quesada y Virginia Troconis.

Ha expliado que tuvo la oportunidad de entablar contacto con su progenitor y lo hizo sin implicar a terceros. "Surge el contacto, en principio telefónico, hasta que llega el día en que decidimos vernos en su finca de Córdoba".

También ha dedicado palabas de agradecimiento para la actual pareja de su padre: "Tengo que decir que es un ángel en la tierra, una de las personas que ha hecho posible que esto haya sucedido".

A pesar de haber hablado antes, Manuel Díaz ha admitido que "estaba súper nervioso" y que su padre es "un ser humano muy especial, excepcional. Es una persona que te atrapa".

Como era de esperar se ha emocionado al continuar con su relato: "Llegó el día en que escuché la palabra que llevaba toda mi vida queriendo escuchar. Me bajé del coche y me recibió con los brazos abiertos diciendo: '¡Hijo, todo llega. Ya estamos aquí!" Y en ese momento nacimos los dos. Esas palabras saliendo de su boca se me clavaron dentro. ¡Esa sensación no la he sentido en mi vida con nada!".

Empezar de cero

El marido de Virginia Troconis continuaba relatando el cambio que esto ha supuesto en su vida: "Siempre lo he admirado como torero, pero ahora estaba admirando a mi padre. Todo aquello era lo que yo necesitaba. Yo le dije: "Perdona, si he hecho algo en mi vida que no debiera pero las circunstancias me han obligado. Y el respondió: "Perdóname tú a mí". Ya no hacía falta nada más porque yo ya tenía el reconocimiento más grande, que era el nuestro".

Así mismo, ha declarado que Manuel Benítez ya conoce a sus tres nietos Alba, Manuel y Triana: "Cuando vi a los cuatro abrazados yo me acerqué a él, le cogí la cara y le dije: "¿Tú sabes por qué ellos te quieren? Porque yo les he enseñado a quererte".

Y el encuentro con la prensa terminaba haciendo referencia al 'momentazo' protagonizado por ambos diestros la semana pasada en Córdoba, que Díaz resume diciendo: "Ese día hubo dos cosas que no se pudieron eclipsar: la felicidad de mi padre y la verdad de mi madre".