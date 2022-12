Luis Enrique se confiesa fan de María José Llergo

En pleno Mundial de Qatar, Luis Enrique, entrenador de la Selección Española, ha hecho un directo en su canal de Twitch y ha respondido a las preguntas de sus seguidores.

Además de hablar de previsiones y estrategias futbolísticas, el técnico también se ha pronunciado acerca de sus preferencias musicales: "Me gusta mucho Besmaya, es un grupo que he conocido hace muy poco y que me encanta. Me gusta mucho Pájaro Sunrise y Jimena Amarillo. Son los que suelo escuchar más".

Y añadió: "María José Llergo también me gusta y Malmo040 también. Joan Dausà me encanta. Además es amigo y me encantan todas sus canciones", subrayó.

La respuesta de la pozoalbense no se hizo esperar en su perfil de Instagram: "Luis Enrique, no sé si verás esto... Pero el otro día dijiste que te gusta mi música y me hizo mucha ilusión. A mí también me gusta la tuya", dijo señalando hacia la pantalla de televisión donde aparecía jugando la Roja en el Mundial de Catar. "¡Estamos aquí apoyándote todo el rato!", exclamó.

No obstante, la lista de Spotify de Luis Enrique es mucho más amplia: "A partir de ahí soy bastante clasicote. Tengo a Manolo García, Bunbury, El último de la fila, Víctor Manuel, mi paisano, ¡cómo no!... ".

Además, explicó que es durante la jornada laboral cuando aprovecha para ponerse al día con sus artistas favoritos: "Ahora últimamente cuando trabajamos es cuando más música escucho. Sobre todo a estos grupos nuevos, nuevos para mí, desconocidos para mí, que quizás no tienen una gran repercusión pero que me gustan mucho".

Igualmente, reveló uno de sus trucos tecnológicos para descubrir grupos y cantantes que vayan en sintonía con sus preferencias musicales: "He descubierto todo esto gracias a ponerme Besmaya, le doy a la 'radio' de la canción y ya aparecen grupos similares",