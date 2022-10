Letra de TOKE, la canción de Chanel para el Mundial

Tras su exitoso paso por Eurovisión, Chanel acaba de lanzar su segundo tema, TOKE, la canción que animará a la Selección Española en el Mundial de Catar.

El videoclip se ha estrenado a las 23:30 en La 1 de Televisión Española, durante un descanso de Masterchef, y en la letra llama la atención la referencia a varias personas, entre ellas el diseñador de moda cordobés Palomo Spain, que precisamente vistió a la cantante en la gala final de Eurovisión.

El tema, con partes en inglés, también menciona el gol de Iniesta.

Aquí puedes leerla al completo:

Llegó la mami… Chanel

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall

Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday

Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party

Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques