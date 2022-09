India Martínez: "Antes de salir al escenario me relajo haciendo flexiones y sentadillas"

De sobra es conocido que India Martínez es una apasionada del deporte y la vida sana. Tanto es así que anoche en el programa de Canal Sur 'El Show de Bertín' dejó boquiabiertos a presentador, colaboradores y público revelando uno de sus secretos mejor guardados.

"Antes de salir al escenario me relajo haciendo flexiones y sentadillas", aseguró la cantante cuando durante la sección del 'Tercer grado' del espacio televisivo tuvo que responder a la pregunta '¿Cómo te relajas ante de actuar?

"Así toda la tensión se te va porque está pendiente del ejercicio y sales pisando fuerte el escenario", explicó la cordobesa.

También explicó por qué ha compuesto un tema a sus haters: "Los que critican a las espaldas o detrás de la pantalla de un móvil son 'Valientes cobardes' y así se llama la canción. La artista se atrevió incluso a interpretar a capella una de las estrofas:

"Tú que etiquetas sin tregua

Desde un teléfono a ciegas

Nunca me has visto de cerca y te atreves a juzgarme

Que valiente cobarde

No sé si bloquearte, y eres leña que no arde".

Además, hubo tiempo para hablar de cuestiones sentimentales con India Martínez cuando Vicky Martín Berrocal la interpeló diciendo: "¿A quién le cantas ahora eso de '90 minutos no puede durar el amor'?". A lo que respondió: "No, no se la canto a nadie especial ahora mismo".

No obstante, insistió en que "hay que decir más 'te quiero' y demostrarlo". Y añadió: "Yo lo digo todos los días porque hay que estar agradecido por las personas que tenemos a nuestro lado, que cuando no están por el motivo que sea, los echamos de menos. Antes no lo decía tanto pero últimamente estoy muy sensible".