India Martínez, torera por un día

India Martínez fue una de las estrellas de la gala de entrega de la I edición de los Premios Talía. La cordobesa interpretó -en alusión a la obra Lorca por Saura- el tema Los cuatro muleros que Federico García incluyó en Colección de Canciones Populares Españolas. La conocida canción ha sido interpretada por artistas como La Argentinita o la soprano Teresa Berganza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Martínez (@india_martinez_oficial)

La cantante puso al auditorio en pie. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la velada tuvo lugar detrás del escenario cuando India Martínez cantó sólo para la actriz Lola Herrera, que recibió el Premio de Honor a su Carrera.

La protagonista de Cinco horas con Mario se mostró hondamente conmovida por la voz de la cordobesa, que escribía en sus redes: "Quise hacerle un regalo a nuestra gran Lola Herrera, aquí un trocito".

Igualmente, India acaparó las miradas en los Premios Talía no sólo por sus dotes musicales sino también por los dos looks tan impactantes como diferentes que lució. Uno de ellos a modo de traje de luces y el otro a base de top negro y falda color calabaza de volantes. El primero estaba firmado por el simpar diseñador onubense Antonio Arcos, que ya la ha vestido en anteriores ocasiones. Mientras que el segundo era un look que salió del taller de María Lafuente.