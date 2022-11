India Martínez propone a David Broncano protagonizar su próximo videoclip

Espectacular es el adjetivo que mejor define la entrada de India Martínez en el programa de La Resistencia. La cantante se dejó caer en tirolina hasta el plató de David Broncano.

La cordobesa demostró su excelente forma física deshaciéndose hábilmente del arnés y saltando al más puro estilo Lara Croft. En esta ocasión eligió un look de alto impacto con leggins negros, sudadera de lentejuelas doradas y un llamativo peinado, que dividía su cabeza en diseños cuadrados presididos por mini recogidos.

India llegó con un firme propósito y le espetó a David Broncano: "Quería proponerte que fueras el protagonista de mi próximo videoclip".

El cómico se quedó asombrado y contestó entre risas: "Es que tus vídeos están muy bien hechos, ¿de qué tendría que hacer yo? ¿Tienes la idea creativa? Nunca he hecho un videoclip"

A lo que India repuso: No porque es para el siguiente. El nuevo sale ya ¡Eso sí! Tienes que saber que todos los protagonistas mueren al final. No, en serio, a veces sí y a veces no.

El presentador le mostró imágenes de cuando acudió al programa de entrevista de Bertín Osborne y adelantó: "Esta es una previa de cómo podría quedar nuestro videoclip".

Más allá de la broma, Broncano acabó diciendo: "¡Es que un videoclip me puede gustar! ¿Es propuesta firme?"

La cordobesa no lo dudó: "Sí, es propuesta firme". Y sellaron el trato con un apretón de manos

Sin embargo, India Martínez no sólo se fue del espacio televisivo con partenaire para su próximo vídeo, sino que logró que el cómico se arrancará a bailar 5 sentíos, su último sencillo, a ritmo de bachata.

No obstante, uno de los momentos más hilarantes del programa tuvo lugar cuando la cordobesa le hizo entrega al presentador de un particular regalo: piezas de fruta para emular juntos la imagen de la cordobesa y sus dos hermanas cubriéndose el pecho con trozos de sandía y que este verano protagonizó tanto revuelo en las redes sociales.

El presentador, un poco azorado, accedió a la petición de su invitada. Con esta instantánea India se vengó de su anterior visita al programa, cuando le regaló un libro firmado y Broncano lo tiró.