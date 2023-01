India Martínez y Cristina Pedroche protagonizan la primera gran polémica mediática del año

Este año el look que eligió Cristina Pedroche para presentar las Campanadas de Antena 3 ha traído polémica y por partida doble, triple o cuádruple...

Apenas habían pasado unas horas desde que se desvelara el secreto mejor guardado de la presentadora cuando las redes sociales comenzaron a echar humo. Este 2023 no sólo han aparecido-como es habitual- las legiones de defensores y detractores del modelo en cuestión, opacado, en parte, por el anuncio oficial del primer embarazo de Pedroche -curvas premamá mediante.

Y es que hubo algunos avezados telespectadores que vieron más de una coincidencia entre la propuesta del estilista Josie para la pareja televisiva de Alberto Chicote y el look que India Martínez lució en el videoclip de su tema Conmigo allá por 2019.

Ambas lucían manos y antebrazos maquillados en color blanco, y top escultórico y falda larga a tono.

La madrileña explicó que su estilista había ideado para la ocasión un conjunto que materializara el concepto de paz para la última noche del año. A modo de top lució una paloma realizada en pasta de papel reciclado y esmaltada en color blanco por el escultor Jacinto de Manuel. El outfit lo completaba una falda en tul de seda francesa marfil cortado a bies compuesto por cuatro piezas en espiral, cola ladeada y diferentes piezas ensambladas de Garaizabal Estudio.

Casualidad o...no, la polémica estaba servida y la cordobesa decía en su perfil de Twiter: "¡Alaaa!", acompañado por un sonriente emoticono al ver una fotografía en que ambas féminas compartían plano.

Mientras que el estilista Josie por su parte comentaba en Espejo Público: "Estamos contentos, súper satisfechos, después de ocho años, cada vez disfruto más las críticas, me he divertido muchísimo". Y añadió durante su intervención en el programa de Susana Griso: "No era fácil de entender, hay mucha gente que no ha entendido nada".

Por su parte, la mujer de Dabiz Múñoz ha compartido el momento de oro de las Campanadas y ha querido enviar un aviso a navegantes diciendo: "Importancia a lo importante. A este 2023 le deseo muchísimo amor, salud y PAZ".