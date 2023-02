Ignacio Valverde, Míster Córdoba: 'El jurado no sólo busca una cara bonita, sino a alguien que sepa hablar bien en público'

Ignacio Valverde no cumple con los rasgos físicos del cordobés de libro ¡Ni falta qué le hace! Pues viajará a la gran gala final Mister International Spain en Tenerife dispuesto a romper estereotipos y demostrar que un físico de infarto no está reñido con una cabeza bien amueblada.

A sus 26 años, este cordobés de 1,90 m de altura y 85 kilos de peso, confiesa que es un forofo del deporte, especialmente del fútbol y el snowboard. Pero también reserva tiempo a la lectura y sus otras dos grandes pasiones: viajar e ir a festivales de música.

_ ¿Cómo empezó en el mundo de la moda?

_ La moda me encontró a mí. Yo no me presenté a nada. A mí un día me escribieron por Instagram y me propusieron si me interesaba representar a Córdoba es Mister International Spain. Pensé que era una broma de un amigo. Y a través de una videoconferencia me explicaron que habían preseleccionado a siete chicos de la provincia para elegir a Míster Córdoba. Lo hablé con mi familia y me apoyaron.

_ ¿Y cuál fue el siguiente paso?

_ Hice las fotos con el fotógrafo oficial del certamen, que está en Benalmádena. No había hecho una sesión de fotos en mi vida.

_ ¿Cómo se imagina su futuro?

_ Estoy en último curso de Derecho y ADE en la Universidad de Córdoba. Todavía no tengo muy claro qué voy a hacer en el futuro, pero lo que más me ha tirado siempre ha sido la abogacía. Buscaré trabajo de algo relacionado con ADE y por las tardes haría el master de abogacía. Me gustaría probar lo que es vivir en una ciudad grande como Madrid y quiero verme en esa situación.

_ ¿Dejaría su carrera para convertirse en modelo profesional?

_ Pienso que podría compaginar ambos trabajos porque ya que me he formado en esas disciplinas, no lo voy a abandonar.

_ Todo eso si no sale elegido Míster España, ¿no?

_ Yo es que pienso a más largo plazo y sin ser tan optimista. Planeo mi vida como si no hubiese certamen y ya todo lo bueno que venga, bienvenido sea.

_ ¿Cuándo sabremos si es oficialmente el más guapo de España?

_ El certamen tendrá lugar del 28 de mayo al 4 de junio en Santiago del Teide (Tenerife). Nos presentamos 52 candidatos. Y si gano, iría al campeonato internacional.

_ ¿Qué es lo mejor y peor de estar tan expuesto en redes como aspirante a Míster España?

_ La parte positiva es que es un escaparate para que te vean agencias de modelos, medios de comunicación, y profesionales de los sectores de la moda y la belleza. Al margen de eso, lo que más ilusión me hace es vivir la experiencia aunque no gane. Lo peor es que la gente te prejuzgue y que sólo te vean como una cara bonita. Pero, hasta el momento, el feedback está siendo súper positivo y estoy recibiendo muchos apoyos.

_ ¿Desde la organización le han exigido algunos cambios en sus hábitos de vida para llegar a la final en condiciones óptimas?

_ Para nada. Yo sigo yendo como siempre al gimnasio porque me gusta, ya que es mi ratito de desconexión. Además, siempre he comido bastante sano. Tampoco me han exigido ningún peso en concreto.

_ ¿Por qué le gustaría ser Míster España?

_ Pues la verdad es que si me llegas a preguntar esto haces unos meses no hubiera sabido qué decir. Pero desde que me metí en esta mundillo, la experiencia me ha gustado bastante y me gustaría ejercer como embajador de Córdoba, primero, y de España, después, por el mundo. De hecho, quiero encarnar la gracia y la esencia de Córdoba en el certamen.

_ Sin embargo, su físico no se corresponde con la imagen que hay del típico cordobés...

_ Cada vez están más superados esos estereotipos. La moda y la belleza son más globales. Además, ellos son quienes me han elegido a mí y no están tan encasillados.

_ ¿Qué es lo que más valora el jurado en este concurso?

_ Pues en contra de lo que se suele pensar, el jurado no sólo busca una cara bonita, sino a alguien que sepa hablar bien en público. Definitivamente, buscan un físico agradable, una persona que se cuide y que sepa hablar en público, que sepa desenvolverse en diferentes ámbitos. Lo que más me atrae del concurso es que no sólo valoran el físico, sino otras aptitudes y capacidades.

_ ¿Cree que ya ha desaparecido el estereotipo del guapo tonto?

_ No del todo. La gente suele prejuzgarte por tu físico.

_ ¿Ser atractivo abre puertas?

_ Tener un físico agradable ayuda, pero luego eres tú quien tienes que demostrar tu valía

_ ¿En qué consisten las diferentes pruebas que deberán superar los aspirantes?

_ Se realizará un prueba deportiva en la semana de concentración con todos los candidatos en la zona de playa. También unos días antes de la gala desfilaremos por una pasarela moda. Además, nos harán unas fotos oficiales en bañador y se elegirá el mejor cuerpo. Igualmente desfilaremos cada uno con el traje típico de nuestra provincia. Una de las pruebas que más debo prepararme es la multimedia, que es un vídeo en que nos presentamos y mostramos nuestra ciudad o provincia, y que previamente subiremos en el canal de YouTube. Por otra parte, en la prueba de talento, que es opcional, puedes mostrar tus dotes para cantar, bailar, tocar un instrumento etc. Y la prueba del público es una de las más importantes: a través de una plataforma se subirán nuestras fotos al perfil oficial y el que más 'me gusta' tenga será finalista de este prueba.

_ ¿Cómo se desarrollará la gala final?

_ En la gala participarán los 52 chicos y el mismo día de la gala tendrán una entrevista personal con el jurado. Se realizará un Opening o baile en la gala. Desfilaremos, seguidamente, en traje baño todos. Al terminar el desfile, se darán a conocer los 20 semifinalista. Entre ellos estarán los que ganaron las pruebas y los que elige el jurado en la entrevista. Volverán a desfilar, esta vez en traje y sólo pasarán 10 a la siguiente fase. A la final sólo llegarán cinco y habrá un Minuto de Oro, que consistirá en contestar una pregunta en público. Y de entre ellos saldrá el ganador y los finalistas, que representarán a España en concursos internacionales.