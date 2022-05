Fito y Fitipaldis regresan mañana a Córdoba cuatro años después

La Feria de Nuestra Señora de la Salud más esperada va tocando a su fin. Pero antes de que las luces y la música se apaguen y El Arenal se quede vacío queda por disfrutar uno de los súper conciertos de la temporada en Córdoba.

Mañana a las 22:00 horas, el grupo Fito y Fitipaldi pondrá a la ciudad a bailar desde la Plaza de Toros de Los Califas. Su show supone el regreso del vasco y su banda a Córdoba cuatro años después. La última vez que pisaron suelo cordobés para actuar fue en junio de 2018, precisamente coincidiendo con el final de la Feria.

Las ganas del reencuentro con el público son mutuas. "Córdoba y Sevilla, comienza la cuenta atrás. ⚡", anunciaba ayer mismo la banda en su perfil de Instagram. Y es que el sábado será la capital hispalense la que se rinda a sus encantos.

Aún quedan entradas disponibles para Córdoba y su precio oscila entre los 35 y los 41 euros, por si hay algún rezagado que quiera ser testigo de lo mejor de su último álbum, 'Cada vez cadáver'.

Grabado en febrero de 2020 en Estudio Uno (Madrid) con Carlos Raya una vez más como productor, Cada vez cadáver se compone de nueve nuevas canciones fieles a la esencia de Fito y Fitipaldis pese a la amalgama de estilos, más una versión de Transporte de Jorge Drexler, convertida en una ranchera rock.

Como ya se había anunciado, contarán como teloneros en sus apariciones musicales con la emergente banda Morgan, que acaba de publicar su tercer disco de estudio, The River And The Stone.