Córdoba, la única ciudad andaluza recomendada para una escapada urbana de otoño

Siempre sobran motivos para visitar o revisitar Córdoba, y más en esta época del año, que por muchos motivos es como una segunda primavera. Por eso, la edición digital de la revista ¡Hola! la ha incluido entre sus seis escapadas urbanas que el otoño nos invita a descubrir.

De hecho, nuestra ciudad es la única andaluza que integra el codiciado ranking. Comparte, eso sí, bondades y atractivo con Salamanca, Gijón, Pontevedra, Zamora y Mérida.

En su paseo por Córdoba, el conocido portal se detiene en "la calle Ronda de los Tejares, conocida por su variado y vibrante comercio" donde "encontrarás una amplia gama de tiendas que van desde boutiques de moda y joyerías hasta tiendas de artículos de cuero y de artesanía local".

Igualmente, "de visita obligada son sus patios emblemáticos institucionales, como el de los Páez de Castillejo (actual Museo Arqueológico), el del Palacio de Viana o el de Orive, por citar algunos, engalanados de arte efímero vegetal en el Festival de las Flores, del 16 al 26 de octubre".

Pero como todo destino que se precie, debe tener alojamientos a la altura de las expectativas. Así pues, la mejor opción "para tomarse un respiro y relajarse, el Parador". Y es que este establecimiento no es sólo famosos por sus prestaciones, sino que es único en su categoría pues "levantado sobre las ruinas del palacete de verano de Abd al Rahman I, no solo ofrece unas espectaculares vistas sobre la ciudad, sino que sus mágicas cenas en la terraza, su restaurante, sus jardines, su campo de pitch and putt golf… lo convierten en el lugar idóneo para descansar tras la visita urbana".

A esto se suma su oferta gastronómica, gracias a la que es posible "degustar delicias de la zona como el salmorejo, el gazpacho blanco de almendras o el churrasco en salsa verde".