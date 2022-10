Cocina tradicional cordobesa y buen vino, la fórmula de Casa El Pisto para enamorar a los famosos

Personalidades del mundo del deporte, la gastronomía, la música y la cultura en general buscan cada vez el ambiente auténtico y la cocina cordobesa más tradicional.

Flamenquines, salmorejo, rabo de toro, fritura, un buen jamón, un queso espectacular y una copa de vino de la tierra hacen las delicias de las celebrities.

Así pues, no es extraño ver en un lugar con tanta personalidad y solera como Casa El Pisto algunos de los rostros más populares del panorama patrio. El último en dejarse caer por una de las tabernas favoritas de Manolete ha sido el presentador, actor y coreógrafo Ángel Llacer.

El catalán ha estado un par de días en Córdoba para protagonizar el musical 'La jaula de las locas' y decidió acudir al mítico establecimiento de la Plaza de San Miguel para cenar.

"Ayer tuvimos la visita del gran Àngel Llàcer. Se encuentra en Córdoba por su gira 'La jaula de las locas', donde es director y actor. Es reconocido por su participación como profesor en 'Operación Triunfo' y jurado en 'Tu Cara Me Suena'". Así celebraba el equipo su visita en las redes sociales.

Y le decían: "Esperamos que te haya gustado la visita a nuestra casa y vuelvas pronto. Animamos a todos los cordobeses a que se pasen por el teatro a ver esta comedia musical!.

Otros de los comensales más conocidos de este otoño han sido José Antonio Camacho, ex seleccionador nacional, el diplomático español Inocencio Arias y el músico Pepe de Lucía, hermano del desaparecido guitarrista Paco de Lucía y padre la cantante Malú.

Cinco Estrellas Michelín

Con mucha ilusión recibían también a dos de las figuras más destacadas de la VIII edición de Córdoba Califato Gourmet: los cocineros Paco Morales (Noor y El Bar de Paco Morales) y Jesús Sánchez (El Cenador de Amos)

"Aparte de disfrutar del ambiente, estos grandes chefs no se han ido de la taberna sin probar algunos de nuestros platos. Gracias por visitarnos, El Pisto siempre será vuestra casa, así despedían a estas dos estrellas de la gastronomía patria".

Paco Morales ejerció de cicerone de lujo con el cocinero cántabro no sólo en Califato In The Street, en que ambos formaron parte del jurado eligiendo las mejores tapas de los establecimientos participantes.

También se llevó a Sánchez a uno de los lugares más castizos y con más solera de la ciudad, la Taberna San Miguel Casa El Pisto. En su barra, ambos dieron buena cuenta del jamón ibérico, el atún encebollado y de las croquetas de rabo de toro, que conquistaron.