Eventos solidarios y muy divertidos de los que disfrutar próximamente en Córdoba

Durante las semanas previas a Navidad en Córdoba se suceden las citas solidarias. Manualidades, artesanía, complementos, ropa de casa y de bebé... son solo algunos de los artículos que se pondrán a la venta en el tradicional Baratillo de Adevida de Córdoba que regresa en su edición navideña. La cita solidaria volverá a celebrarse en el Oratorio de San Felipe Neri del 17 al 26 de noviembre.

Al igual que en todas sus ediciones, toda la recaudación que se obtenga estos días se destinará a los proyectos de ayuda a las madres, mujeres embarazadas y a sus hijos que presta la Asociación para la Defensa de la Vida.

La inauguración oficial de la edición 14 del Baratillo de Navidad tendrá lugar el viernes, 17 de noviembre. El horario de apertura será de lunes a jueves, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30. También de viernes a domingo en horario continuo, de 11:00 a 20:30, y el domingo 26, de 11:00 a 14:00.

La Gala 10º Aniversario del Teléfono de la Esperanza Córdoba será el 20 de noviembre a las 19:00 en el Rectorado de la Universidad (Avenida Medina Azahara, 5). El evento lo presentará Rafa Castejón. Participará el grupo de teatro Enredos; Jesús Arroyo, como asesor de estrategia, comunicación y desarrollo; Los Adslánticos y como colaborador de honor ejercerá el pianista Alberto de Paz. El precio de la entrada es de 10 euros y se podrán adquirir en la sede del Teléfono de la Esperanza (Ingeniero Alfonso de Churruca,16) en horario de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00.

Por su parte, la Gala Navideña Nacho Lozano y Amigos a beneficio de la Asociación San Rafael Alzheimer y otras demencias se celebrará el 16 de diciembre a las 20:00 en el Teatro Góngora. El precio de las entradas va de los 16 a los 18 euros. Nacho Lozano presenta un show navideño, muy personal en el que habrá imitaciones de cantantes y varios artistas invitados entre los que destacan el Coro de San Rafael, el Coro de gospel Córdoba, grupo Estación Central, the Elegance Duet, el grupo a Capella Onfive que ahora y un sinfín de amigos y alumnos. Un show de dos horas con distintos estilos musicales, pero con un único foco, que no es otro que ayudar y concienciar sobre esta enfermedad que afecta tanto a los usuarios como a sus familiares.Este evento será posible gracias al patrocinio de Sadeco CórdobaLos asistentes ya pueden comprar su entrada en la web de IMAE y en la Sede Asociación San Rafael de Alzheimer C/ Escritora Gloria Fuertes s/n (957764533).

La primera de 2024 será la Gala Contra El Cáncer Infantil, protagonizada por los Médicos de la Risa en el Teatro Avanti. La cita es el 11 de febrero de 2024 a las 18:00. Y el precio de las entradas es de 8 euros

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, tendrá lugar una gran Gala Solidaria. Serán los Médicos de la Risa del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y Teatro Avanti los encargados de hacernos pasar un día inolvidable a través de la magia, el circo y mucha alegría, y a la vez concienciar y dar visibilidad al trabajo de investigación en oncología pediátrica que lleva a cabo el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), en el Hospital Universitario Reina Sofía.