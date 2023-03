Cisco García: "Las redes me ayudan a que la gente vea que las personas en sillas de ruedas no somos bichos raros"

El cordobés Cisco García ha protagonizado la última entrevista de Xuso Jones y Ana Brito (de El Show de Briten) en su podcast Poco se habla. Si hay una palabra que defina a la perfección el día a día de este tenista y abogado es 'resiliencia', que justo era el hilo conductor del podcast.

En su libro, Irrompible, que ya va por su séptima edición, García cuenta cómo le cambió la vida tras un accidente de snowboard en Austria que lo dejó en silla de ruedas. "En mi libro cuento mi filosofía de vida en capitulitos. Definitivamente, el gran premio de haberlo escrito es que está ayudando a mucha gente". Tanta que es uno de los principales conferenciantes, influencers y creadores de contendido del país. Más de 325.000 followers siguen sus publicaciones y él asegura: "Las redes me han ayudado para que la gente vea que las personas en sillas de ruedas no somos bichos raros"

Casi ocho años después de esa caída que la cambió la vida les decía a sus entrevistadores: "Me hubiera venido bien que me enseñaran imágenes mías cuatro o cinco años después del accidente para que viera que en silla de ruedas también se puede llevar una vida chula. Todos imaginamos la vida en silla de ruedas como salía en los anuncios de la DGT (me han hundido la vida, mi vida es una basura...) Pensé que no podría viajar, hacer deporte, seguir trabajando, vivir solo o cocinar. Y luego te das cuenta de que puedes hacer absolutamente de todo".

Uno de los momentos más cómicos de la intervención llegó cuando confesó: "Cuando tuve el accidente me aferré mucho a Julio Iglesias, que me encanta y que también tuvo un accidente de joven".

Mucho más serio se puso cuando relató su llegada al Hospital de Parapléjicos de Toledo: "Aquella fue mi época más dura. Tu autoestima se va por los suelos y piensas que cualquier persona que anda es mejor que tú. Durante los primeros meses estás obsesionado con mirarte los pies para ver si se mueven".

Igualmente, reveló cuál fue el punto de inflexión para que su ánimo mejorara ostensiblemente: "Del hospital ya salí conduciendo. El carnet de conducir te da la vida porque ya eres independiente para hacer todo". Y añade: "Lo mío fue una huida hacia adelante y eso me ayudó mucho. Por ejemplo, a mí me gusta la música electrónica, me fui a Fabric. Hay que enfrentar los miedos porque si no, no los vences. La cabeza puede ser tu gran arma o tu gran enemigo".

Otra de sus salvaciones fue el deporte: "El tenis era una de mis grandes pasiones y me dio un objetivo para ser feliz". Aunque nada hubiera sido lo mismo sin su esposa, la doctora cordobesa Raquel Rostro: "Mi mujer nunca me ha hecho sentir que esté conmigo por pena. Yo creo que la clave fue que se tomó mi cambio de vida con mucha naturalidad.