Charo Ureña: "En manicura se llevan los colores vivos y las estampaciones con personalidad"

Un mes y medio es el promedio que hay esperar para ponerse en manos -nunca mejor dicho- de la esteticista Charo Ureña. Su agenda ya está salpicada de citas hasta diciembre.

De todas partes de Córdoba llegan a su gabinete homónimo del barrio de Miralbaida (Nuestra Señora de Begoña) sus fieles clientas en busca de lo último en manicura, pedicura y extensiones de pestañas. Sin embargo, su realización profesional y personal va mucho más allá de la belleza por la belleza y asegura: "Lo que más me gusta de mi profesión es influir positivamente en el estado de ánimo de las clientas con mi trabajo"

-¿Su éxito es fruto del boca a boca?

-Comencé a formarme hace ya siete años. Empecé a trabajar con mis amigas y fue el boca a boca lo que me dio a conocer.

-A día de hoy, ¿se atreve con todo?

-Aquí pueden encontrar todo tipo de uñas: semi permanentes, con o sin nivelación, acrílicas, de gel, poligel... También domino todas las técnicas que hay en el mercado en lo que respecta a volúmenes y la técnica clásica de extensiones de pestañas.

Lo más demandado por las novias son las uñas 'baby boomer', una versión difuminada de la manicura francesa

-¿Qué tendencias se imponen esta primavera en manicura?

-No hay una sola moda. Depende de la personalidad de la clienta. Pero se llevan los colores vivos y las decoraciones desiguales. Pueden ser de la misma gama cromática o jugar con colores. Pero predominarán estampaciones y uñas con personalidad. Se llevan los tonos flúor y los nude. Además, ya no hay un color para cada edad. Hay personas mayores a las que pongo un burdeos, un rojo e incluso algunos elementos de fantasía.

-¿Y en novias?

-Lo más demandado son las baby boomer, un color degradado en uña, que es la versión difuminada de la manicura francesa. Pero al fin y al cabo depende del estilo de la novia y del tipo de boda.

-¿Es cierto que la uña de gel debilita la de la propia clienta?

-Debilita la tuya si tú te la arrancas, si no vas a un sitio profesional para que te las quiten. Igualmente, la uña propia sólo hay que limarla un poco para quitarle su brilla natural previamente al proceso de esmaltado. Nada más. También me gustaría recalcar que poner gel encima no asfixia a la uña, puesto que ésta no respira. Es queratina igual que el cabello. Tampoco la decolora ni provoca hongos, a menos que la clienta tenga un problema previo.

-¿Cómo podemos mantenerlas perfectas?

-Hay que rellenarlas cada tres semanas. No meterlas en la boca ni usarlas como herramientas. ¡Y que no se quiten las uñas en casa nunca!

-¿Y en el caso de la pedicura?

-La pedicura puede permanecer en perfecto estado de revista durante un mes y medio porque las uñas de los pies no crecen tan rápido como las de las manos. Ni siquiera se estropean en la playa si pones un buen producto de base.

Sobre las extensiones de pestañas no se puede aplicar máscara ni rizarlas

-¿Cómo influyen las redes sociales en sus clientas?

-Lo peor es que cada año hacen una campaña diciendo que la luz de las lámparas para uñas es cancerígena. Y le tienes que explicar que eso no es así y que todos los profesionales usamos lámparas de LED. Lo bueno es que dan ideas muy exactas y diseños, aunque yo siempre intento cambiar algo.

-Se ha hecho famosa por sus extensiones de pestañas. ¿Cualquiera se las puede poner?

-Cualquier persona puede. Lo que ocurre es que en función de su extensión, frondosidad y forma, optamos por una u otra técnica: clásica, volumen ruso, etc. Es bueno hacer un diagnóstico previo.

-¿Cuánto duran?

-Seis semanas, aproximadamente. Y no se puede aplicar máscara de pestañas ni rizarlas. Por lo demás, puedes lavártelas cuando quieras. Además es importante recordarle a la clienta que para quitárselas hay que aplicar un removedor.

-En cada rincón de su salón está presente Yolindas World, ¿por qué?

- Yolindas World es muy especial para mí. Es la marca de una amiga mía, Yolanda Álvarez, una esteticista asturiana muy conocida, que falleció el año pasado. Ella era formadora de extensiones de pestañas a nivel internacional y creó su propia firma de pestañas. Ésta incluye pinzas, preparadores para la pestaña, extensiones en volumen o en volumen preformado, discos para limpiar la pestaña y prepararla para poner las extensiones. Y aquí los utilizamos y vendemos.