CatrieM, así fue cómo dos madres emprendedoras convirtieron en perfume el aroma de Córdoba

Hasta que llegó la pandemia, Lourdes Cubero y Anna Moreno eran dos amigas y madres de familia con una visión común y un amor incondicional por Córdoba. Pero a estas apasionadas de la cultura, la música, la belleza, la llegada del coronavirus les hizo dar un giro de timón en sus vidas y emprender en el complicado mundo del perfume.

Definitivamente, en la crisis vieron una oportunidad. De hecho, "CatrieM significa brecha. Brecha que se abría con este nuevo proyecto, y nombre que engloba y comparte las siglas de los nombres de las fundadoras", explica la propia Lourdes.

_ ¿Cómo surgió este aventura?

_ La firma surge en medio de la pandemia cuando los hábitos del buen vestir con un buen perfume se vieron olvidados por el teletrabajo. Es entonces cuando decidimos divulgar que, como auténticas joyas, los perfumes siempre han ocupado un lugar privilegiado para hacer más agradable la vida de quien lo lleva y con quienes se relaciona.

_ ¿Es el perfume un vehículo de comunicación?

_ Es un elemento relevante de la personalidad, de ahí la gran variedad de perfumes que se adapta a todo tipo de persona y a las diferentes emociones que busca transmitir: seguridad, sensualidad, empoderamiento… con una proyección mayor de lo que puede parecer a primera vista. Eso se une a nuestro deseo de poner en valor a nuestra ciudad, Córdoba, nuestra historia, cultura y riqueza, a través de los aromas. Desde un punto de vista diferente. Tenemos una gran tradición heredada de la refinada cultura del perfume en la civilización árabe.

_ ¿Cuáles han sido las principales dificultades con las que os habéis encontrado en esta industria?

_ Existen barreras de entrada en el canal de distribución. Somos una empresa pequeña, con dos únicas fragancias, en un sector muy exclusivo. Además, hay mucha competencia. A esto, le tenemos que sumar, que nuestro producto es aún más exclusivo y selecto, al tratarse de un perfume de autor. La calidad del producto debe ser máxima, nuestro cliente tiene que conectar con la marca y con el aroma. No se trata de un producto comercial, cuyo objetivo es un volumen de ventas.

En la perfumería de autor, la fragancia no busca al cliente, es el cliente quien busca a la fragancia.

_ ¿Por qué se caracteriza un perfume de autor?

_ Perfume de autor o nicho es un juego de sentir. Dirigidas a personas con más sensibilidad, no solo olfativa sino también de memoria. Dedicada o dirigida a un grupo más selectivo. Las fragancias nicho son imprevisibles, tienen que ver con la química de cada uno, va fluctuando, evolucionado en la piel durante las horas. El objetivo de las fragancias nicho es la experiencia sensorial, no tanto un objetivo comercial, de ventas.

Las empresas nicho, se dedican exclusivamente a las fragancias, ya sean perfumes, velas…, todo lo relaciona con el olor. No tienen otros productos. Son perfumes sin género, versátiles. Transmiten su sensibilidad, su historia, lo que quieren contar en la fragancia.

_ ¿Cuántas referencias tenéis actualmente en el mercado ?

_ Actualmente tenemos dos fragancias, Charme y Sortie, ambas son especiadas-amaderadas. Próximamente, lanzaremos dos o tres fragancias más. Estamos trabajando actualmente en ellas, en una línea más cítrica-floral y floral-oriental, sin perder nuestra esencia andalusí, utilizando notas olfativas de nuestra historia.

_ ¿Es difícil reproducir la esencia de Córdoba en un perfume?

_ Es complicado plasmar en un aroma, nuestra historia y tradición. Queremos mostrar Córdoba, desde otro lugar, desde el olfato, rescatando la tradición de las fragancia y aromas de Al-Ándalus. Nuestros perfumes tienen alma andalusí. El arte, la cultura, la belleza y el estilo de vida de Andalucía definen la personalidad de CatrieM. Cada uno de los perfumes CatrieM encapsula el alma de nuestra historia.

_ ¿En qué se traduce la sostenibilidad en un perfume?

_ Nuestras fragancias son naturales en un 97%, de alta calidad. No utilizamos ni colorantes ni parabenos. Una perfumería plant-based, apto para veganos, y no están testados en animales. Uno de nuestros valores es la sostenibilidad. No utilizamos celofán, ni bolsas de plástico y minimizamos la huella de carbono, trabajando con proveedores locales.