Casa Sirfantas, el placer de dormir en Córdoba sobre la huella de Cervantes

El visitante de una ciudad como Córdoba, preñada de historia, busca mucho más que un descanso reparador a la hora de elegir su alojamiento en la ciudad.

Un buen ejemplo es Casa Sirfantas, un edificio del siglo XVI situado en pleno Judería (Calle de Gragea, 2), uno de los barrios más icónicos de la ciudad. Además -¡y aquí viene lo mejor para curiosos, amantes de las leyendas y lectores empedernidos!- se cree que fue en esta casa donde vivió buena parte de su infancia el escritor Miguel de Cervantes.

Tras un cuidado proceso de reforma en el año 2019, el espacio de la casa queda distribuido en seis apartamentos muy acogedores y completamente equipados. Apartamentos de dos y cuatro plazas, que en algún caso pueden acoger a algún huésped extra gracias a sofás camas.

Al frente de este proyecto está María Serrano, una emprendedora que bautizó cada uno de los apartamentos con los nombres de las mujeres más relevantes de su familia: María, Lola, Rosa, Reyes y Clara.

Por su ubicación, es perfecto para ir andando a la Mezquita-Catedral, la Ribera, la Plaza del Potro, el Museo de Bellas Artes o la Plaza de la Corredera, entre otras zonas icónicas de la ciudad.

Fieles a la tradición cordobesa pero conscientes de las premisas del turismo del siglo XXI apuestan por un diseño sencillo, cómodo y práctico que atienda a las necesidades de cualquier visitante. Desde la iluminación y las camas hasta el equipamiento de las cocinas o la presencia de Smart TV en todos los apartamentos.

Además, se trata de un proyecto en que prima la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente: "Apostamos por un desarrollo sostenible, reduciendo nuestra huella medioambiental en el consumo energético con la instalación de placas solares, la no utilización de plásticos de un solo uso y la utilización de agua y energía de forma responsable", señalan desde su web.

Así mismo, ofrecen un plus de personalización en el servicio a sus clientes asesorándolos en todo lo que puedan necesitar durante su visita a Córdoba: lugares que visitar, reservas en restaurantes, información de horarios etc). Y dan la posibilidad de realizar peticiones especiales formuladas antes de la entrada del huésped. Ya sean vinos D.O. Montilla-Moriles, cervezas artesanales de Córdoba, champagne o jamón ibérico del Valle de Los Pedroches, entre otras viandas.