Carmen Lomana conquista Sevilla con un espectacular vestido del diseñador cordobés Andrew Pocrid

La Plaza de San Francisco de Sevilla se convirtió anoche en una auténtica pasarela de moda con ocasión de la entrega de los Premios Escaparate, que ya alcanzaba su XVI edición.

Entre todas las invitadas al evento, Carmen Lomana se convirtió en el centro de todas las miradas.

El artífice del vestidazo de infarto que lució no es otro que el conocido diseñador cordobés Andrew Pocrid, cuyas creaciones son unas de las más demandadas por las celebrities. No en vano, durante la última edición de los Premios Goya, Paula Echevarría se decantó por un modelo del diseñador cordobés, que no dejó a nadie indiferente.

"Le hicimos un vestido de silueta entallada, confeccionado con falda de malla de cristal y cuerpo de tafeta drapeado, escote strapless con efecto v y sobrecola de tafeta con efecto lazo", nos revela Pocrid.

Lomana completó el look con bolso y los zapatos de Valentino. De su joyero particular lució un impresionante brazalete heredado de su abuela. Y los pendientes eran de Joyas Vintage.

"Yo sabía que ella iba a venir a este evento y a mí me apetecía mucho vestirla. Y cuando le propusimos la idea, se mostró encantada. Le diseñamos dos opciones y le encantaron ambas. ¡No sabía cuál elegir!, pero finalmente se decantó por ésta", confiesa Pocrid.

Y añade: "El proceso ha sido muy natural y para mí era un reto que salió perfecto desde primera hora"

El tenor Plácido Domingo ejerció como padrino de los Premios Escaparate 2022. Y los galardonados fueron:

Premio Escaparate Sevilla Universal V centenario de la primera circunnavegación: Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz .

. Premio Escaparate Marca España 2022: Santi Serra , jinete.

, jinete. Premio Escaparate del Flamenco 2022: Kiki Morente, cantante.

cantante. Premio Escaparate de la Prensa 2022: Antonio Morera Vallejo, presidente de El Correo de Andalucía.

presidente de El Correo de Andalucía. Premio Escaparate de la Televisión 2022: María Eizaguirre, directora de Comunicación de TVE por la campaña de 'La Televisión que quieres' de RTVE.

directora de Comunicación de TVE por la campaña de 'La Televisión que quieres' de RTVE. Premio Escaparate de la Cultura 2022. Recibe: La bailarina mexicana, concertista de castañuela y Medalla de Oro de las Bellas Artes, María de la Luz Tena Álvarez, 'Lucero Tena'.

Premio Escaparate de la Interpretación 2022: Raquel Meroño.

Premio Escaparate a la Bodega 2022: La bodeguera María Teresa Geijo de la Fuente , Propietaria de la Bodega Maite Geijo Vinos.

, Propietaria de la Bodega Maite Geijo Vinos. Premio Escaparate de la Comunicación 2022: Susana Griso.

Premio Escaparate de la Solidaridad 2022: Eugenia Martínez de Irujo y Fitz James Stuart, Duquesa de Montoro.

Duquesa de Montoro. Premio Escaparate del Turismo y la Protección de los animales en peligro de extinción: Carla Royo-Villanova, Princesa de Panagyuishte,

Princesa de Panagyuishte, Premio Escaparate al Interiorismo 2022: Lázaro Rosa Violán, diseñador de interiores.

diseñador de interiores. Premio Escaparate Artista Revelación 2022: Juan Habichuela, guitarrista.

guitarrista. Premio Escaparate del Toreo 2022: Miguel Abellán Hernando, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Premio Escaparate de la Música 2022: Narcís Rebollo, presidente de Universal Music para España y Portugal,

presidente de Universal Music para España y Portugal, Premio Escaparate de la Moda 2022: Petro Valverde.

Premio Escaparate de la Salud 2022: Doctora Irene Esteve

Premio Escaparate a Título Póstumo 2022: Rocío y Mila Montero Fernández, empresarias e hijas de la inolvidable Lina, Maestra de los Volantes

empresarias e hijas de la inolvidable Lina, Maestra de los Volantes Premio Escaparate Empresarial Ecológico 2022: Blanca Entrecanales Domecq, propietaria de Dehesa El milagro.

propietaria de Dehesa El milagro. Premio Escaparate de Honor y Nombramiento Padrino de Honor: Plácido Domingo.