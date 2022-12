María Callas y Aristóteles Onassis revivirán su pasión sobre las tablas del Gran Teatro de Córdoba

Como si de una auténtica tragedia griega se tratase, María Callas y Aristóteles Onassis vivieron durante años un tempestuoso romance de idas y venidas. El final es de sobra conocido, aunque el recuerdo del magnate griego acompañaría a la cantante de ópera más famosa de todos los tiempos hasta el día de su muerte en su apartamento de París, sumida en la tristeza y con las facultades vocales muy mermadas.

Precisamente en este punto arranca Diva, del director Albert Boadella, que llegará al Gran Teatro de Córdoba el próximo 14 de enero. La cita es a las 20:00 horas y las entradas, cuyo precio oscilan entre los 17 y los 21 euros, ya están a la venta.

María Callas se halla en el ocaso de su vida. Reside en París alejada de todo. Su voz ya no tiene nada que ver con lo que fue. La crítica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a cantar en público. Ha muerto Onassis. La realidad de su decadencia le hace vivir un mundo de recuerdos. Desdeña el presente mientras fuerza a su repetidor para que le acompañe en un imaginario repertorio que ya no podrá realizar.

También lo utiliza para crear una situación sadomasoquista. Le obliga a interpretar a Onassis su gran amor. Sus momentos más apasionados y estelares. En su delirio, se imagina al griego como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protagonizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la ópera. Es el inicio del camino hacia su propio y misterioso final que muy pronto realizará a su voluntad.

Boadella dirige en escena a Antonio Comas y María Rey-Joly, Onassis y Callas, respectivamente.

La obra incluye arias y dúos de Norma, Manon Lescaut, Tosca, Otello, La Wally, Madama Butterfly, etc. Y la grabación ha sido realizada por la Real Filharmonía de Galicia